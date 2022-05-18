По лекалам совка: зачем Путин ищет биолаборатории в Украине

Владимир Путин на саммите ОДКБ снова повторил тезис о созданных в Украине биолабораториях США / Reuters

Тема мнимых американских биолабораторий - одна из излюбленных фишек российской пропаганды.

До такой степени, что даже на саммите ОДКБ лично Путин снова повторил тезис о том, что Пентагон создал в Украине десятки биолабораторий, которые вели разработку биологического оружия.

Кейс пентагоновских биолабораторий начал прокручиваться достаточно давно в Украине, а удачно был расширен в период ковидной пандемии.

Отсутствие внятных объяснений о природе происхождения вируса породило тонны спекуляций на массовых страхах и инстинктах. Но не только коронавирус сопутствовал психоинформационной операции Кремля в Украине.

Российская пропагандистская среда как прямая наследница и усовершенствованная копия советской содержит в своей памяти просто грандиозную и успешную кампанию в СССР по привязке вируса СПИДа к Пентагону.

Дезинформационная кампания началась фактически в 1985 году с момента выхода в "Литературной газете" статьи "Паника на Западе, или что скрывается за сенсацией вокруг AIDS" Валентина Запевалова. Это был первый печатный материал в СССР, обвиняющий США в создании вируса иммунодефицита в качестве биологического оружия.

Далее использовалась технология подмены источника. Запевалов основывал свои выводы на материалах индийской газеты Patriot 1983 года, которая разоблачала связь ЦРУ и появление СПИДа. Советская газета основывает свой материал на основе индийского, создавая иллюзию распространенности мнения.

В статье указывалось, что после запрета испытаний бактериологического оружия в США Пентагон и ЦРУ перенесли исследования на территорию других стран.

Читайте такжеЯдерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в УкраинеСоветская пропаганда связывала разработку СПИДа с именем предпринимателя, министра обороны США в 1961-1968 гг., президента Всемирного банка Роберта Макнамары. Для пущей убедительности советская пресса приводила свободные изречения министра о необходимости предотвратить количество народонаселения в 10 млрд человек путем понижения рождаемости и повышения смертности.

Традиции привязки биологического оружия к США были продолжены в практике нынешней гэбэшной клики во главе с Путиным в виде привычных заготовок. Поэтому новое - это хорошо забытое старое, как доказывает дедушка Путин.