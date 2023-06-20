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Плохие новости для Путина: Китай не будет поставлять России оружие

Альфред Кох
20 июня 2023, 19:20
88
Стало совсем очевидно, что для Китая хорошие отношения с США имеют явный приоритет, перед отношениями с Россией.
Путина
Плохие новости для Путина: Китай не будет поставлять России оружие, говорит Кох/ фото: скриншот из видео

Прошел один год и сто пятнадцать дней войны. Украинское наступление, несмотря на взятие Пятихаток, идет медленнее, чем хотелось бы и вряд ли Генштаб ВСУ будет (подобно Путину) талдычить, что "все идет по заранее намеченному плану". Режьте меня на куски, но я не верю, что план состоял в том, чтобы через две недели только лишь в паре мест подойти к первой линии российских укреплений.

Есть много версий почему все идет так как идет. Мне лично больше всех нравится та версия, которая утверждает, что это и не наступление вовсе. Это беспокоящие противника атаки (да, тяжелые, да, кровавые, но другими его не проймешь), которые вынуждают его придвинуть свои резервы ближе к линии фронта. То есть в зону досягаемости украинской артиллерии (как ствольной, так и реактивной).

И только когда таким образом силы противника будут в достаточной мере истощены (по мнению украинских военачальников), тогда и будет нанесен удар основными силами, которые Украина так долго копила и готовила. (Очевидно, что сегодня эти силы еще и близко не задействованы).

видео дня

Где будет нанесен этот удар? Неизвестно. Вряд ли там, где сейчас идет эта игра нервов. Может под Угледаром на Волноваху. Может от Херсона через Днепр. Может будет десант на Кинбургскую косу (есть и такая версия). А может и вовсе - от Никополя, по дну исчезнувшего Каховского водохранилища. Или (чем черт не шутит) по этому же дну, вдоль левого берега, вообще без форсирования Днепра. (Я просто перечисляю все версии, о которых я успел прочитать).

Когда это произойдет? Может - завтра. А может в августе. А может и вовсе без F-16 не начнут. А значит - не раньше весны следующего года. А может нам морочат голову и F-16 будут у Украины уже через месяц. Здесь самое место употребить словосочетание "мы люди маленькие и всего не знаем", но, во избежание побоев, я от этого воздержусь.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Ещё мы забыли про управляемые реактивные бомбы GLSDB, которые еще зимой пообещали союзники. И которые хороши тем, что они дешевые, их много и они бьют на 150 км. И, насколько я помню, они тоже должны поступить в Украину примерно в конце лета - начале осени.

На мой дилетантский взгляд, то, что сейчас происходит (атака в лоб) это совсем бесперспективно. И вряд ли сам Генштаб ВСУ возлагает на эти атаки какие-то серьезные надежды. Что вот, мол, этими атаками они прорвут оборону противника на стратегическую глубину и выйдут к берегу Азовского моря.

А раз так, то единственное логичное объяснение - это то, которое я дал выше: перемалывание с помощью артиллерии резервов противника и ослабление его перед началом реального наступления основными силами.

Госсекретарь США Блинкен все-таки встретился с Си Цзинпиньем. Тут даже неважно о чем они говорили в течении этой получасовой аудиенции. Важен сам факт. Это означает, что после семичасовых переговоров с министром иностранных дел Цинь Ганом и трехчасовых с главным партийным дипломатом Ваном И результаты этих переговоров были оценены положительно и Блинкен удостоился аудиенции в Самого.

Обе стороны прекрасно понимают, что они сильно зависят от стабильных у предсказуемых отношений друг с другом. И что необходимо во что бы то ни стало избежать конфронтации. И сейчас стало ясно, что деэскалация этих отношени началась.

На фоне взаимных (в том числе и чисто экономических) выгод от такой деэскалации, отношения с Россией для Китая - сущий пустяк, которым он не задумываясь пожертвует, если увидит, что это повысит шансы на возобновление того многолетнего сотрудничества, которое было между США и Китаем в дотрамповскую эпоху.

Равно как и США понимают выгоды от такой деэскалации. И поэтому Блинкен опять повторил, что США строго придерживаются формулы "одного Китая" и признают только правительство в Пекине. В Вашингтоне понимают, что проблема Тайваня является для Китая главной и что в этом вопросе Пекин не пойдет ни на какие компромиссы.

В целом, визит Блинкена в Пекин можно считать удачным. И, видимо, там удалось договориться о встрече Байдена с Си Цзинпиньем либо в начале сентября на саммите 20-ки в Индии, либо в ноябре, на саммите АТЭС в Сан-Франциско.

Все это плохие новости для Путина.

Во-первых, потому, что Блинкен в Пекине еще раз получил заверения от китайской стороны, что Китай не будет поставлять России оружие. А во-вторых, потому, что стало совсем очевидно, что для Китая хорошие отношения с США имеют явный приоритет, перед отношениями с Россией.

И это открывает перед Путином довольно мрачные перспективы. Он может еще трепыхаться, напрягать российский ВПК и проводить очередную мобилизацию, но его песенка спета. Стратегически он эту войну уже проиграл. Запад, при нейтралитете Китая, его дожмет.

Так что дело наше - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин Энтони Блинкен
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