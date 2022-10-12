Крымский мост после недавнего инцидента / Фото Telegram

Элементарное знание школьного курса физики позволяет сделать вывод - удар по Крымскому мосту был сверху. Что это было - грузовик, ракета или что-то другое, вопрос открытый. Но тут важно другое.

Организаторы прекрасно знали технические особенности моста. Взрыв произошел в нужном месте и в нужное время. Если это был грузовик, то рассчитать с такой точностью место взрыва и установить таймер на определенное время вряд ли возможно. Это рассуждения дилетанта, но здравый смысл подсказывает именно вариант с дистанционным приведением в действие взрывного устройства.

В сухом остатке - плохие новости для Крымского моста, обрушить три пролета можно одним взрывом. И не важно кто это сделал, силы специальных операций Украины, сами хозяева моста (это был бы праздник) или масоны с патиссонами. Символизм события трудно переоценить, как и психологическое воздействие.

Что касается серии военных преступлений, то как бы это ужасно ни звучало, мир уже почти привык к кадрам ударов по мирным объектам Украины, но концентрация таких на единицу времени в телевизорах всего мира, невольно ломает аномальную парадигму "привычки". А общественное мнение в странах союзниках Украины имеет очень важное значение.

Но тогда возникает вопрос - зачем? Назвать это ответкой за мост явное преувеличение. Единственный момент - Кремлю хотелось бы, чтобы это выглядело ответкой для внутреннего рынка. Но в сегодняшней России внутренний рынок никак не может быть приоритетным. Да, Путину нужны переговоры, но переговоры зачем? Только одна цель - прекращение огня. На любых условиях, но прекращение с фиксацией линии фронта. И дальше затянуть тему, сделать так, чтобы мир привык к тому, что в Украине не стреляют и сказал - ну и ладно.

Но вот именно этой возможности ВСУ ему не даст. Верим в ВСУ и слава Украине!

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