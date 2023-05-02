Дрейф Китая в сторону Украины - это не иллюзия. И звонок Си Цзиньпина Зеленскому был не случайностью и не данью вежливости, а осознанным жестом.

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Плешивый черт получил по сопатке наотмашь, смачно, от всей души, говорит Альфред Кох / скриншот видео t.me/news_kremlin

Прошел один год и шестьдесят шесть дней войны. Мне уже самому надоело писать, что на фронте ничего за прошедшие сутки не поменялось. Но это действительно так. Какие-то малозаметные подвижки в Бахмуте, это пожалуй и все, о чем имеет смысл упомянуть. Сообщают еще о боях в Марьинке и Авдеевке. Но результатов этих российских атак вообще не заметно.

Я реально не вижу никакого смысла в этих атаках. Какой смысл штабелями класть своих солдат, если результат такой же, как если бы россияне просто стояли в обороне?

Ответ на этот вопрос, я думаю, либо вообще отсутствует, либо кроется в каких-то хитрых генеральских гешефтах, типа того, что (это уже чисто мой полет фантазии) денежное довольствие за убитых можно еще какое-то время получать, пока отчетность по убитым не отправлена наверх. И куда отправляется это довольствие "мертвых душ" - нетрудно догадаться. Ну и, соответственно, страсть генералов к большим потерям - она становится вполне объяснимой. И они отправляют все новые и новые батальоны мобиков на убой.

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Это в равной степени распространяется и на Пригожина, кстати. Может быть на него даже в большей степени. Поэтому он сильнее всех и рвет ж**у в этих атаках. Причем делано возмущаясь отсутствием снарядов, в одиночестве радостно потирает ручки и радуется, что можно решать боевые задачи "мясными атаками".

В этих условиях понятна тяга российского командования к занижению масштабов потерь личного состава. Чем больше живых солдат числится на бумаге, тем больше денег идет на их содержание. А солдатиков-то давно и след простыл! И поэтому ни в коем случае не надо убирать их с поля боя, хоронить и вообще каким-то образом фиксировать их исчезновение. Все они должны быть по документам живехоньки и требовать харчей и денег.

Ну а дальше - дело техники, как за них получить довольствие и куда продать харчи. Тут уж начфины за "честную долю" должны все правильно оформить и обо всем договориться с местными барыгами. А накроют - начфин виноват. Он - вор. Такая договоренность. За это он долю и получает: чтобы комар носа не подточил. А задача командира - отправлять солдат на убой. Мотивировать их, рассказывать зычным голосом про храбрость и родину и гнать в атаку. Желательно без артподготовки.

И с артподготовки, кстати, тоже можно заработать. Вот, например, в чеченскую войну российские офицеры продавали чеченцам патроны и гранаты. Почему бы сейчас не поступить также? Зачем просто так пулять из пушек, когда можно эти снаряды продать? Оформить их на бумаге как выстреленные, а в реале тихонько за кэш отправить пару грузовиков через линию фронта…

Как говорится, кому война, а кому мать родна… А вы говорите русский генерал тупой и воевать не умеет. Какое неверие в таланты русского генерала. Посмотрите на это мужественное лицо! Вы видите, какой невероятной храбрости этот человек? Сколько мужества нужно иметь, чтобы идти на такие рискованные аферы? Сколько надо твердости и настоящего полководческого презрения к чужой смерти, чтобы отправлять своих солдат на убой. Без всякого смысла. Только лишь из-за денег. Что ж, "это только бизнес, ничего личного"…

Все уже написали о том, что сегодня в ООН голосовали резолюцию, которая была посвящена вопросам взаимодействия ООН и Совета Европы. В документе А/77/L.65 "Сотрудничество между ООН и Советом Европы" говорится о "беспрецедентных вызовах", которые стоят перед Европой "после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии". Резолюция также призывает "возместить ущерб", нанесенный жертвам российской военной агрессии, и "привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права".

"За" проголосовал Китай, Бразилия, Индия и Турция. То есть те страны, которые Кремль облизывал и пытался представить дело таким образом, что не все в мире "пляшут под дудку Запада", но некоторые способны и на "разумный подход". Более того: за резолюцию проголосовали все (!) постсоветские республики, кроме Узбекистана и Таджикистана. В том числе Армения, и Казахстан (!).

То есть плешивый черт получил по сопатке наотмашь, смачно, от всей души. Чему я несказанно рад. Это значит, что дрейф Китая в сторону Украины - это не иллюзия. И звонок Си Цзиньпина Зеленскому был не случайностью и не данью вежливости, а осознанным жестом.

Аналогично можно комментировать и голосование всех остальных перечисленных выше стран, которые до сих пор старались не делать таких "недружественных" жестов в отношении Кремля.

И, наконец, газета "Sunday Times" сообщила, что правительство ЮАР порекомендовало Путину не приезжать на саммит БРИКС, который пройдет в этой стране в августе этого года. Потому, что в случае его приезда он будет немедленно арестован по ордеру Международного Уголовного Суда. Бинго!

Печалька, а, Вован? Не так ты себе представлял свой конец, верно? А ведь известно, что "если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах"…

А наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

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