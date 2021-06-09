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Пленки Медведчука-Порошенко: почему вопросов больше, чем ответов

Борислав Береза

народный депутат Украины VIII созыва

9 июня 2021, 20:16

Те, кто не любят Порошенко и голосовали во втором туре скорее против него, а не за Зеленского, вспомнили о том, почему они его не любят.

Медведчук
Виктор Медведчук / Reuters

Четвертая серия "плёнок Медведчука" - мощная информационная бомба. Но её взрывом никого не задело и на ситуацию с симпатиями и антипатиями практически не повлияло. Сейчас объясню почему.

Несмотря на то, что снято все мощно и эмоционально, но ядерный электорат Порошенко информацию вообще не воспринял. Не верят, потому что это говорит Медведчук, а он зло, которому верить глупо. Не верят, потому что это куски разговоров. Не верят, потому что подобное просто не укладывается в их системе координат.

Читайте такжеВ НАБУ подтвердили подлинность скандальных "пленок Медведчука"Фанаты Зеленского верят потому что все, что негативное сказано о Порошенко для них по умолчанию является правдой. И это подтверждает правильность их выбора. А ещё это очередная возможность куснуть сторонников Порошенко.

Те, кто не любят по той или иной причине Порошенко, и голосовали во втором туре скорее против него, а не за Зеленского, вспомнили о том, почему они его не любят. Хотя они в любом случае не планировали отдавать голос за него в перспективе. А цикл сюжетов Бигуса лишь освежил их мотивацию не голосовать за Порошенко и взбодрил оправданную или придуманную причину нелюбви к Порошенко. Но он и не мотивировал их голосовать за Зеленского. Все они и дальше будут искать своего кандидата. Как сказал мне один политолог "Даже если допустить, что все сказанное Медведчуком правда, то это не делает Зеленского лучше Порошенко".

Читайте такжеПоследние "пленки Медведчука": журналисты рассказали о роли кума Путина в обмене пленнымиНо самое интересное, что не смотревших гораздо больше, хотя информация крайне "жареная". Видимо люди уже утомились от "сливов", скандалов, прослушек и вбросов, после которых нет никаких последствий. Есть еще малая часть зрителей, которые посмотрели или прослушали "плёнки Медведчука" и задались вопросами:

1. Кем и с какой целью были вброшены журналистам данные плёнки?

2. Почему эти плёнки не прошли экспертизу и по ним нет выводов правоохранителей? (Кстати это могло снять массу вопросов от всех сторон)

3. Можно ли верить всему, что сказал Медведчук или он раздувал щеки привирая, чтоб поднять свою значимость в глазах Кремля?

4. Был ли проведен монтаж или зачистка плёнок до того, как их передали журналистам?

5. Всю ли информацию, которую "сливают" журналистам или разным анонимным телеграм-каналам, надо воспринимать, как истину в последней инстанции и кто конечный бенефициар подобного "слива"?

6. Почему после того, как Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ведомство обратилось в СБУ с просьбой передать "пленки Медведчука" для того, чтобы рассмотреть возможность их использования, со стороны СБУ нет никаких комментариев? Это не их плёнки? Тогда чьи?

Но людей задающих такие вопросы практически не слышно в гомоне сторонников и противников Порошенко и Зеленского. И это ещё более грустно, чем все остальное.

Так что у меня после просмотра этой серии больше вопросов чем ответов. И каждый на них даст ответ самостоятельно исходя из своих симпатий и антипатий. Но я считаю, что для всех нас было бы лучше, если ответ дали бы профильные украинские структуры и этим бы сняли все вопросы. Но я видимо слишком многого хочу в наше дикое время.

Петр Порошенко Денис Бигус Виктор Медведчук
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