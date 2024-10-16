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План победы Зеленского: что надо знать

Кирилл Сазонов
16 октября 2024, 19:10
132
По сути Зеленский ставит вопрос предельно ясно.
План победы от Зеленского
План победы от Зеленского / president.gov.ua

Президент Зеленский представил в Верховной Раде план Перемоги. Если коротко и по сути – ключевым тезисом звучит то, что реализация плана зависит от Украины и союзников. А не от россии. Потому что, цитирую: "Россия не хочет справедливого мира". Ну, если у кого-то оставались иллюзии и вера в миролюбие Кремля – с этим пора проститься. Давно

По сути Зеленский ставит вопрос предельно ясно. Или в мире существуют законы и какой-то порядок и мы вместе их отстаиваем, или признаем, что мировой порядок остался в прошлом. Проблема в том, что Европа уже очень давно не решает проблемы, а замораживает их. И даже российская агрессия разбудила не всех.

Первым пунктом плана Зеленского идет НАТО. "Первый пункт (и очень важный) - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", говорит Зеленский. Важный момент – мы сейчас для НАТО не проситель, а очень ценный партнер. Самая сильная армия Европы с реальным боевым опытом. И большим количеством ветеранов, которые умеют воевать. Единственное препятствие – страх. Ряд членов Альянса очень боятся, что вступление Украины приведет к конфликту с россией.

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Парадокс – НАТО боится россию так же сильно, как сама россия боится Альянса. Вот только выбор между позором и войной всегда заканчивается войной. И Кремль не "наестся" Украиной, он полезет дальше. Это ошибку Запад уже делал в 2008 году с Грузией. И НАТО так или иначе придется воевать с россией. С нашей помощью или нет. Сможет ли президент Украины донести эти вещи до понимания союзников? Надеюсь, что да.

Зеленский заявил, что если начать воплощать его План победы уже сейчас, то может удаться закончить войну в 2025 году. Ну, будем работать. Каждый на своем месте. Конечно все устали. Но если за тобой погнался медведь, погоня заканчивается не когда ты устал, а когда устал медведь. Или помер, что в нашем случае звучит еще лучше.

Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

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война в Украине Владимир Зеленский Кирилл Сазонов война России и Украины План победы
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