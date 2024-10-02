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План победы: что нужно Украине

Игорь Эйдман
2 октября 2024, 19:10
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У Кремля - цугцванг и проводить тотальную мобилизацию общества на войну нельзя - режим потеряет устойчивость.
План победы: что нужно Украине
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельный батальон морской пехоты

Скептики любят рассуждать об отсутствии у Украины военных ресурсов для освобождения Донбасса и Крыма. Разве может она в такой ситуации победить?

Может! Для того, чтобы победить, Украине нет необходимости вначале освобождать военным путем все захваченные территории. Достаточно поставить Россию перед необходимостью вести широкомасштабную принудительную мобилизацию и тотальную войну. Такая ситуация уже на пороге, однако путинский режим к ней органически не готов. Вероятно, он её просто не выдержит.

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Даже сами российские охранители и урапатриоты понимают уязвимость режима. Известный путинский идеолог и бывший высокопоставленный функционер Едра Алексей Чадаев пишет: "Что романовская, что советская система выглядели как будто куда прочнее и сбалансированнее нынешней, сляпанной на живую нитку постперестроечной РФ, и тем не менее обе громко рухнули. Что заставляет считать нынешнюю устойчивее тех обеих? К тому же мы и сами уже в ходе СВО прошли по краешку дважды: во время осенних "перегруппировок" 22-го и во время пригожинского бунта 23-го".

Обсуждают "околокремля" и обстоятельства, при которых система может рухнуть.

Другой провластный аналистик, директор ЦАСТ Руслан Пухов недавно заявил в докладе, что "излишняя мобилизация населения может привести к росту социально-экономического напряжения, который может подорвать внутриполитическую устойчивость, что в свою очередь представляет угрозу единства страны и её целостности… Грубо говоря, дабы не допустить среди населения, привыкшего жить нормальной, мирной жизнью, неконтролируемой паники и недовольства, было принято решение погружать наше общество в "тёплую ванну самоуспокоения", консервируя в общественном сознании иллюзию мирного времени, дабы это общество не дай боже не взбунтовалось".

Однако продолжение боевых действий делает необходимой мобилизацию общества, всестороннее вовлечение его в войну. Тот же Алексей Чадаев признает: "Нынешний уровень гражданской мобилизации не позволяет нам выиграть войну, и даже с трудом позволяет её просто вести".

То есть у Кремля - цугцванг и проводить тотальную мобилизацию общества на войну нельзя - режим потеряет устойчивость; и не проводить нельзя - войну без этого не выиграть.

Население не готово из "теплой ванны самоуспокоения" отправиться в холодный окоп военного стресса. Правящая верхушка тоже не готова жертвовать своими интересами ради войны, например, меньше воровать.

Первая волна мобилизации и травматического военого стресса в 2022-3 году едва не закончилась крахом системы во время путча Пригожина. С тех пор население и верхушка снова успокоились и расслабились. Новая волна мобилизации и стресса может быть только более масштабной и приведет к еще более опасным для режима последствиям.

Как Кремлю пройти между Сциллой тотальной войны, которую он не готов вести, и Харибдой поражения? Контрактников покупать становится все труднее и дороже. ВПК тоже не втягивает ситуацию без милитаризации труда и принудительного отбора средств у населения в сталинском стиле.

Час X, когда неизбежно придется делать выбор в пользу мобилизационной модели или отказываться от призрака победы, а значит, терпеть поражение - приближается. В зависимости от интенсивности боевых действий он может наступить или в будущем году, или даже в конце нынешнего.

Кремль пытается срочно уйти от этого, в любом случае проигрышного, выбора. Не умея мобилизовать свое общество, он пытается демобилизовать украинское.

Украина сумела вначале войны эффективнее мобилизовать свои ресурсы, поэтому российский блицкриг провалился. Теперь Кремль, используя естественную усталость украинцев от войны, пытается хитростью морально демобилизовать украинское общество. Для этого запускаются лживые слухи о готовности Путина к компромиссу, о скорых переговорах с ним и даже о грядущем мире с путинской Россией. Украинцам внушают, что нужно только пойти на некритические уступки и война закончится, а шансов победить в войне у них нет.

Такая дезинформационная кампания, ведущаяся в том числе на деньги Абрамовича, призвана лишить украинское общество веры в победу, расколоть его, отнять волю к сопротивлению. Это сейчас последний шанс Путина избежать фатально опасной для него ситуации, когда необходимость мобилизации и тотальной войны, на которую ни он, ни его режим не готовы и неспособны, станет критической.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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война в Украине Кремль Игорь Эйдман
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