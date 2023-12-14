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План на 2024: начать реформы и подарить Орбану Свердловскую область

Сергей Климовский
14 декабря 2023, 06:10
Сенаторы могли бы закрыть глаза на отсутствие концепций на 2024 год.
Владимир Зеленский в США, декабрь 2023
Владимир Зеленский в США / Фото: ОП

Проблемы с выделением США помощи и вступлением Украины в ЕС кроме происков Москвы имеют и другую явную причину. Из-за неё и отменили внезапно видеобрифинг Зеленского на непубличном заседании 5 декабря Сената США.

Отменили, так как формат брифинга предполагает не только выслушивание докладчика и аплодисменты, но и вопросы к нему. Поскольку заседание было непубличным, то вопросы обещали быть прямолинейными, а Зеленский на них адекватных ответов не имел и не мог бесконечно повторять: "Мы разворовываем не вашу помощь, а свой госбюджет". Поэтому Офис и МИД правильно решили, что лучше брифинг отменить и согласовали его отмену с администрацией Байдена. В результате посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что брифинг отменяется, так как сенаторы, особенно республиканцы, крайне раздражены и возбуждены, что было половиной правдой.

Сенаторы могли бы закрыть глаза на отсутствие концепций у него на 2024 г., как это они сделали в 2022 г. Но заканчивается 2023 г. и если Безуглую волнует отсутствие плана наступления на 2024 г. у Залужного, то сенаторов волнует отсутствие концепции плана реформ на 2024 г. у Зеленского. Особенно в контексте перевода экономики на военные рельсы и продолжающейся агрессии РФ. Тем более, что реформы в экономике и обществе – это не секретный план, в отличие от плана наступления, и их отсутствие отражается на нём. Поэтому от них нельзя отмахнуться, сказать "не на часі", и отложить как выборы до окончания войны.

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Подобные чувства будоражат и Евросоюз. Особенно в контексте идущих переговоров о принятии в него Украины. Будоражат больше, чем сенаторов, так как Украина становится членом ЕС, а не 51-ым штатом США. Европейцы более дипломатичны в высказываниях, чем американцы, но им тоже не нравится та экономика вымогательства или феодализма, которая формируется в Украине с 2020 г.

Такая сдержанность европейцев не вечна. Это хорошо чувствует Орбан. Поэтому он оживился и обещает блокировать не только любое оформление членства Украины в ЕС, но и любую помощь. На случай, если в результате таких действий сама Венгрия окажется вне ЕС, он приписал её наблюдателем к Организации тюркских государств и открыл "зелёную улицу" Китаю. Сейчас на климатическом саммите в Дубае венгерский министр убеждает шейхов построить небоскрёбы в Будапеште. При этом Орбан почти поставил крест на РФ как на безнадёжном предприятии, понимая, что с 2025 г. транзит оттуда в Венгрию газа и нефти через Украину будет с большой вероятностью прекращён.

Если отвлечься от войны и социальных концепций, то для сенаторов США ситуация выглядит так: им предлагают одобрить выделение 61 млрд. долларов Украине на военные и невоенные расходы в одном пакете с помощью Израилю и Тайваню на общую сумму 106 млрд. из госбюджета США. В 2023 г. госбюджет США составлял 1,7 трлн. долларов и запрашиваемая Байденом сумма – это 6,2% от него. Украине предлагается передать 3,5% от госбюджета США.

Теперь можно последовать примеру Госдумы и тоже записать в конституцию Украины несколько областей и регионов РФ. Юристы могут возразить, что во время войны нельзя вносить изменения в конституцию. Но у нас, во-первых, нет состояния войны, а только военное положение. Во-вторых, это не изменения, а дополнения – разница ощутимая. В-третьих, наши новые регионы мы может сразу подарить нашим друзьям. В результате эти дополнения пройдут через конституцию транзитом, и даже самый дотошный юрист не сможет сказать, что в неё внесли какие-то изменения. Главное не забыть подарить Венгрии всю Свердловскую область и пусть Орбан думает, что с ней делать и как переименовать так, чтобы это красиво звучало на венгерском. Если Орбан откажется от этого подарка, то венгры точно больше никуда его не изберут.

США следует подарить Чукотку, что может ускорить процесс утверждения в Сенате помощи, равной двум третьим бюджета Украины. Спор в Сенате – это в минимальной мере спор о том, вынуть 3-4 млрд. из помощи Украине и перевести на стену с Мексикой, на которую выделяют 14 млрд., или оставить. Есть и другие факторы, влияющие на этот спор.

Сенаторы – люди умные и не жадные и в 2022 г. выделили на оборону США в 2023 г. на 45 млрд. больше, чем просил Байден. Это не первый случай, когда на оборону выделяют больше, чем просит действующий президент, будь то Байден или Трамп. Так как в нашем случае не весь 61 млрд. пойдёт на оборону, часть пойдёт на выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, то сенаторы по привычке проявляют определённый интерес к этой части. Разбираться с расходами на оборону они доверяют Пентагону и конгрессвумен Виктории Спартц, а вторую часть оставляют себе.

Но тут появляется фактор американского менталитета. После того как 13 английских колоний объявили себя США присоединение к их компании новых штатов происходило по определённой процедуре и занимало не один год. От жителей территорий, желающих вступить в США, требовали провести выборы, создать законодательство базу и многое другое. Техас десять лет не хотели принимать в США, а у Юты были проблемы из-за мормонов. Параллель с принятием в ЕС очевидна.

Помощь Украине позже или раньше утвердят. Второй, у сенаторов, и не только их, есть не меньший интерес, чем у европейцев к реформам и социальной модели Украины, несмотря на то, что Украине не предлагают стать 51-ым штатом.

Этот интерес и тот факт, что из помощи США и ЕС в 2024 г. будет финансироваться пенсионный фонд и вся госбюджетная сфера, заставляет американцев и европейцев пристальней взглянуть на менеджмент в ней. Взглянуть не только с позиций устранения коррупции, но также его рациональности и принципов справедливости. Рациональность госменеджмента и справедливость – это два важных фактора политического и морального здоровья нации. Особенно во время войны, и тем более, если она предполагается как затяжная. На шоке и подъёме от вторжения 24 февраля бесконечно держаться нельзя.

Поэтому изменения на часі, как бы кому-то не хотелось их заморозить, ссылаясь на войну, или отложить на время после её окончания. Звёздный час приколистов давно прошёл, а продуктивных идей у них так и не появилось. Будь иначе, то было бы гораздо меньше сложностей со вступлением в ЕС и согласованием помощи в США, несмотря на нюансы спора между демократами и республиканцами о границе и миграции.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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война в Украине новости США Сергей Климовский
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