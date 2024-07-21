План Джонсона для Трампа: реалистичен ли он?

Борис Джонсон опубликовал статью с идеями завершения войны для Трампа, и в очередной раз продемонстрировал свой незаурядный талант.

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Борис Джонсон предложил план окончания войны / коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr



Коротко его идея такова: максимально усилить сейчас Украину оружием, чтобы мы продвинулись к границам 22 года, а тогда предложить России мир, оставив ей другие территории и обеспечив защиту русскоязычных в Украине. Взамен Украину взять в НАТО, а Россию постепенно возвращать за стол.

Я сейчас не буду оценивать этот план, но скажу, что он реалистичен только при условии смерти Путина.

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Но в своей статье Джонсон озвучил еще одну очень интересную идею, а именно, чтобы украинская армия заменила американский контингент в Европе. Учитывая наш боевой опыт и профессионализм - после войны это отличное решение для украинцев. Мы можем зарабатывать тем, что хорошо научились во время войны. Эта история должна зайти Трампу еще и потому, что серьезно уменьшит расходы США на безопасность партнеров. А у него на этом пунктик.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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