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План Джонсона для Трампа: что нужно понять Украине

Богдан Яременко
23 июля 2024, 19:10
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Самая большая опасность для нас – проиграть России войну, поэтому важно, чтобы Украине помогали. И Джонсон пытается заинтересовать Трампа поддерживать Украину.

Джонсон отметил, что Трамп понимает, что поражение Украины станет поражением для Америки
Джонсон пытается заинтересовать Трампа Украиной / коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr

Статье Бориса Джонсона, в которой он предложил Дональду Трампу определённый план действий по Украине, даются неправильные оценки, в частности, в медиа. Мы почему-то ожидаем, что всё в мире должно происходить, согласно нашим максималистским представлениям о том, что нужно именно нам. А это не так.

Этот текст Джонсона – попытка формировать определённую повестку дня и интерес Трампа к теме Украины.

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Вспомните начало первого президентского срока Трампа: его попытки вести диалог с Путиным, массу различных скандалов, связанных с российским влиянием, в конце концов, даже то, что россияне могли вмешаться в президентские выборы в США, чтобы помочь Трампу стать президентом. Всё было сложно. Отношение Дональда Трампа к Украине сформировалось позже, в начале же не было никакого отношения – был только лозунг "Make America great again", и, исходя из него, предлагались какие-то эффектные меры, но не было никаких политических планов.

За четыре года это изменилось. И Трамп после серии достаточно сложных политических кульбитов всё-таки предоставил Украине военную помощь, причём впервые. Именно он позволил передать Javelin, которые мы долго ждали.

За первый срок правления Трампа мы увидели его склонность к изоляционизму и выставлению счетов партнёрам и союзникам США. Это надо учитывать, когда мы пытаемся выстраивать линию коммуникации с ним. Это учитывает и Борис Джонсон. Он понимает настроения Трампа и работает, как и многие другие, для того, чтобы сформировать определённую повестку дня ещё до того, как Трамп займёт пост президента, если выиграет выборы.

И то, что делает президент Украины Владимир Зеленский, контактируя с Трампом и высказывая ему некие идеи и предложения, и то, что делает Борис Джонсон, – это втягивание Трампа в украинскую повестку дня на определенных условиях. И, следует признать, эта тактика имеет успех. Ведь можно было бы ожидать худшего, а Трамп говорит о желании закончить войну в Украине, а те, кто претендует на должности советников по вопросам нацбезопасности при президенте Трампе, предлагают ему вооружать Украину.

Самое главное в плане Джонсона – то, что его прочтёт и осмыслит Трамп. А Борис Джонсон, как очень опытный политик и переговорщик, вписывает в этот план и то, что нужно Украине, и то, что хочется услышать Трампу. Для нас там главное – предложение максимально усилить Украину вооружениями, убрать паузы в поставках, убрать двусмысленность в предоставлении разрешений на использование поставляемого оружия. Вот ради чего всё это делается. Джонсон подаёт этот план как выгодный и самому Трампу, и Америке, и Украине. Более того, учитывая наличие у Трампа сентиментов в отношении России, Джонсон утверждает, что позже это будет хорошо и для РФ, если сейчас Украина её победит с помощью западного оружия и Трампа.

Таким образом, формируется повестка дня, где первой и главной задачей является не допустить того, чтобы Трамп заявил, что тема войны в Украине вообще ему неинтересна, и чтобы он не оставил Украину наедине с Россией. А вторая задача – чтобы Украине предоставлялось вооружение, помощь.

Самая большая опасность для нас – проиграть России войну. Поэтому важно, чтобы Украине помогали. И эта статья Бориса Джонсона была для того, чтобы заинтересовать Трампа помогать Украине.

Среди прочего Джонсон отметил, что Трамп понимает, что поражение Украины станет поражением для Америки. Но вполне возможно, что он намеренно приписывает Трампу те мысли, которые он хотел бы, чтобы у Трампа были. Так что это очень непрямолинейная статья. Вполне может быть, что Джонсон выдаёт желаемое за действительное, но делает это в такой форме, чтобы заинтересовать Трампа темой Украины.

Богдан Яременко, народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел, специально для Главреда

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) – украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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