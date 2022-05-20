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Плач над будущей могилкой России, или Почему в войне с РФ украинцы могут умереть со смеху

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

20 мая 2022, 18:13

Второй сильнейшей армии мира пора начать отливку бронзовых копий Царь-пушки.

Без высокоточного оружия чудо-оружием России могут оказаться копии Царь-пушки
Российские войска скоро начнут ходить в сабельную атаку и на тачанках лётать / Reuters

Сенат США принял пакет помощи Украине в 40 млрд долларов. Сняты последние препятствия на пути того, чтобы ленд-лиз заработал в полную силу. Если к этому присовокупить уже принятое Великобританией решение о военной помощи Украине в 1,3 млрд фунтов и аналогичное решение ЕС о 0,5 млрд евро, то вместе это все выглядит очень внушительно.

Особенно если учесть, что британцы в свой пакет грозятся включить большую партию противокорабельных ракет, что даст Украине возможность снять, наконец, морскую блокаду с ее портов.

В ответ русские (в лице Марии Захаровой) сразу же поспешили заявить, что они никому и никогда не угрожали атомным оружием, и в очередной раз посетовали, что Украина манкирует переговорами, на которые Россия, разумеется, давно готова и просто жаждет наконец обрушить мир на головы украинцев.

И то понятно: Минэкономики РФ опубликовало на днях уточненный прогноз развития экономики России на ближайшие годы, из которого следует, что инфляция в России будет 17% (в два раза выше, чем в ЕС), а экономический спад (в этом году – около 8% ВВП) продлится не один, как ожидалось ранее, а, как минимум, два года. Впрочем, и дальше рост будет более, чем скромным: не больше 2% в год... (ЦБ РФ, кстати, пессимистичнее Минэкономики и ожидает, что в этом году спад может достигнуть и 10% ВВП).

Я думаю, что в реальности все будет еще хуже, поскольку этот спад российской экономики имеет не циклическую, а структурную природу, и ей придется заново создавать целые отрасли. В этом отношении этот спад в большей степени напоминает спад начала девяностых, который, как известно, продлился почти десять лет.

Не забывайте, кстати, что удары по российской экономике еще не закончились, и в ближайшие год-два ее ждет сначала отказ Европы от покупки ее нефти, а потом и газа. Так что я ожидаю от Минэкономики РФ еще одного уточнения прогноза в самое ближайшее время. А потом – еще одного, а потом – еще...

И то, что нефтяное эмбарго до сих пор не согласовано из-за позиции Венгрии, не должно никого вводить в заблуждение: рано или поздно его введут. Я думаю, это вопрос ближайших недель, максимум – месяцев.

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Порадовали и труженики Минпрома: национализировав Рено, они объявили о возрождении производства Москвичей и Жигулей, чем, разумеется, не могли не порадовать российских автолюбителей, которым надоели не только коробки-автоматы, но и АВС, не говоря уже о кондиционерах и электрических стеклоподъемниках. Скоро всем этим буржуазным излишествам придет конец, а потом не за горами и переход на гужевой транспорт или тотальное велосипедирование всей страны. Москва опять столкнется с проблемой конского навоза, которая, как всем казалось, была закрыта еще в 1920-е годы.

В этих условиях способность производства высокотехнологичного оружия тоже вызывает большие сомнения. Но я на месте россиян не отчаивался бы и начал поскорее отливку бронзовых копий Царь-пушки. В конце концов, мортиры такого рода еще ни разу не были использованы в деле, и, кто знает, возможно, они и будут тем чудо-оружием, которое в корне изменит всю современную войну: ведь если украинцы не погибнут от их ядер, то они, скорее всего, умрут от смеха...

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А если серьезно, то мне бесконечно жалко русских солдат. Вот все обозреватели пишут про то, какие они немотивированные и необученные... А я смотрю, с какой беспримерной храбростью они в который раз идут в Чернобаевку и Белогоровку, видя перед собой сожженную технику и еще теплые трупы своих товарищей, и понимаю, что главная проблема русской армии отнюдь не в солдатах...

Нет ни офицеров нормальных, ни тем более генералов. Как не возьми читать биографию путинского генерала – закончил с отличием академию Генштаба. И само собой возникает вопрос: чему их там учат, отличников этих? Водку трескать? Воровать стройматериалы и солдатский паек? Очки втирать начальству? Чему?

Бедные, бедные русские солдаты... Теперь вами руководит подполковник госбезопасности Путин В.В. Без академиев обходится (он – малопьющий). Одним талантом. Вот поэтому придет время, и будете вы стрелять из бронзовых мортир. Ей-ей, и в сабельную атаку ходить, и на тачанках под Каховку лётать... С высокоточным "Максимом" на задке... И то верно: деды воевали, батьку Махно под Гуляйполем ловили... Будем верны их памяти...

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Ну а что? Бронепоезд-то уже возродили! Предлагаю, кстати, присвоить ему имя местного уроженца (село Яновка Херсонской губернии) товарища Троцкого Льва Давидовича. Помнится, у него именно такой бронепоезд и был. Ну, а раз бронепоезд возродили, значит, и тачанкам пора вернуться. Все один к одному...

Троцкий, кстати, как и Путин, академиев не кончал. А накомандовал знатно: до сих пор разгребаем. Вот и с Путиным, похоже, такая же история приключится... Путин тоже, как и большевики, оставит после себя завалы, которые будут разгребать не одно поколение россиян. Разгребут ли? Выкарабкается ли Россия. Не похоронит ли ее Путин в этот раз окончательно? Столько она вынесла, столько бед и лишений преодолела, чтобы вот так глупо и некрасиво околеть в бесславной и бессмысленной войне со своими самыми близкими братьями, с которыми бывало последнюю краюху пополам делили...

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Я знаю, знаю: украинцам нет дела до того, что будет с Россией дальше. Им теперь чем хуже – тем лучше. Да пусть она вообще исчезнет с лица Земли. Я их понимаю... Понимаю... Но мне-то никто не мешает всплакнуть над этой будущей могилкой? Мне то она не чужая...

Бедная, бедная моя бывшая страна... Что же ты с собой наделала? Как ты докатилась до всего этого, а? В каком пьяном угаре подсунули тебе этот кистень, которым ты треснула сдуру своего брата в висок? Молись, чтобы он жив остался, дура... Падай на колени! Умоляй о прощении! Ведь протрезвеешь – ввек себе не простишь того, что ты натворила... Нет? Не хочешь? Настаиваешь драться дальше?

Ну тогда извини. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин российские войска ВС РФ
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