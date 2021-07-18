Питерская моль уже превратила Россию в Антимир

Путин проводит операцию "Антимир" / Reuters

Путинская статейка - манифест войны. Он фактически объявил, что будет пытаться уничтожить "анти-Россию" (то есть независимую Украину) и присоединить ее к России, тем более "мы один народ". Однако он умолчал о методах решения этой задачи, к которым собирается прибегнуть. Их может быть только два: масштабное военное вторжение и (или) спецоперация, направленная на приведение к власти в Украине российского ставленника, который осуществит аншлюс.

Не думаю, что у него получится, но пытаться будет, вернее, уже пытается.

Путин заявил, что Запад проводит операцию "анти-Россия", создавая оную на базе Украины. Это типичный перенос с больной головы на здоровую. Сам Путин проводит операцию "Антимир", известную как гибридная война против Запада.

Он пытается коррумпировать западные элиты, дискредитировать демократические институты и ценности, спровоцировать столкновения, разрушить информационную инфраструктуру западных стран.

На эту тему опубликовано множество фактической информации. Рекомендую последнюю статью в Гардиан о путинской спецоперации по поддержке Трампа.

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Конечная цель Путина – превратить по преимуществу враждебный ему мир в Антимир, то есть вторую Россию, заповедник коррупции и бесправия. Только в таком Антимире он может чувствовать себя настоящим хозяином.

Конечно, это бредовые фантазии, но кто сказал, что Путин психически вменяем.

Читайте такжеПутин признался, что намерен идти до конца в УкраинеЯ не большой поклонник творчества Андрея Вознесенского, но в своих "Антимирах" он хорошо показал феномен маленького убогого человека, который создает свой антимир, где он велик и могущественен. Разница между "соседом Букашкиным" и Букашкой-Путиным в том, что первое насекомое создало Антимир, где оно "вселенной правит", в своей фантазии, а второе пытается сделать это в реальности.

Питерская моль уже превратила в Антимир Россию и мечтает максимально распространить его по планете.

"Живет у нас сосед Букашкин,

в кальсонах цвета промокашки.

Но, как воздушные шары,

над ним горят Антимиры!

И в них магический, как демон,

Вселенной правит, возлежит

Антибукашкин, академик

и щупает Лоллобриджид".