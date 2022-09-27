Россияне пошли в наступление

После объявления мобилизации россияне буквально на следующий день пошли в наступление, рассказывает Луценко / Reuters

После объявления мобилизации россияне буквально на следующий день пошли на нашем участке в наступление. В нашей войне здесь немедленно исчезла рутина, колесики всех армейских механизмов закрутились на полную.

Противник забросил нам под нос ночью взвод солдат, они залегли в старых окопах, вплотную к нашим.

Атакующих поддерживает бронетехника в количестве, которого я здесь раньше не видел. Танки подъезжают по одному, по два, по три, разряжаются по нашим позициям, и убегают назад.

Боевые машины десанта так же шмыгают туда-сюда, подбрасывают пополнение и вывозят раненых. Не всем им удается отъехать невредимыми.

Кстати, "бэхи" эти - достаточно дорогая техника, у них две спаренные пушки, 100 мм и 30 мм.

В поддержку своей пехоте россияне выкатывают тяжелые огнеметы, которые стреляют неуправляемыми ракетами. Разрывы от них гулкие, как будто от авиабомб.

Места в окопах для пехотного авангарда мало, они набились, как селедки в банке.

Возле бруствера одного из их окопов со вчерашнего дня лежит убитый россиянин. Подозреваю, что его тело выбросили из укрытия, потому что там и так им тесно.

Бронетехника к ним приезжает - видел, как раненый, который едва стоял на ногах, отчаянно махал руками, а потом залез на танк - но, видимо, не до того им там, чтобы забирать трупы.

В целом, бои здесь напоминают Мощун под Киевом - за бесшабашностью атак, по конфигурации боя и даже за техникой, которая здесь против нас. Разве пока что масшабы меньше.

***

В перерывах кушаю виноград. С каждым днем он все слаще, это явно ощутимо. А молодые орехи уже отходят - чернеют, сохнут, кожуру с них сдирать уже практически невозможно.

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