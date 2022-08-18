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Пиррова победа Путина, или Для чего России нужны атаки 24 августа

Николай Маломуж

экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

18 августа 2022, 18:52

Путин понимает, что ситуация для него стратегически провальная, поэтому надо идти на переговоры, и лучший способ для него - давить на Украину.

Владимир Путин, Николай Маломуж
Путин готовит армию РФ к комплексным ударам по Украине 24 августа - Николай Маломуж / Фото УНИАН

Поведение России в плане подготовки в течение последних месяцев показывает, что они будут проводить комплексные удары - на востоке, на юге, бить баллистическим ракетами по всей территории Украины. Также россияне сейчас перетащили в Беларусь С-300, С-400," Искандеры", дополнительные контингенты авиации и ракетных систем, подвезли туда большое количество боеприпасов. Поэтому мы предполагаем, что в период с 23 по 25 августа, в эскалации со стороны РФ будет участвовать и Беларусь.

Путин поставил задачу Шойгу о том, чтобы к 24 августа были полностью захвачены Луганская и Донецкая области, а также чтобы армия РФ частично оттеснила украинские силы на южном и харьковском направлениях.

Концентрацией внимания на Донбассе Путин показал, что есть локальная задача, с одной стороны, заставить нас согласиться на его условия, ведь он предполагает, что это станет предметом для переговоров. Именно поэтому он поднимает все силы для того, чтобы усилить наступательные операции на Донбассе и продвинуться (что они сейчас и делают) на Бахмут, Авдеевку, Пески и на Краматорском направлении.

С другой стороны, ему это нужно, чтобы украинские войска не могли прорваться на Запорожском и Херсонском направлениях. Именно там Россия усиливает свои контингенты, направляет туда новые виды вооружения: кроме "Градов" и "ураганов" - "Искандеры" и "Смерчи". Кроме того, Россия также усиливает свое вооружение и авиацию на белорусском направлении, создавая угрозу Украине.

Соответственно, сейчас задача номер один для России (и это Путин озвучил на заседании Совета Безопасности РФ неделю назад, а Шойгу несколько дней назад подтвердил) — выполнить задачу по Донбассу.

То есть Россия всеми силами показывает, что готова к массированной атаке. Именно поэтому она запугивает этим украинцев, показывая, что готова выполнить задание "спецоперации" по Донбассу и продвинуться по другим направлениям. Одновременно с этим Путин, неофициально по разным каналам и официально, через Эрдогана и Гутерреша, говорит о своей готовности к переговорам. Но переговорный процесс будет формировать позиции по признанию оккупации Крыма, "ДНР", "ЛНР" и, возможно, обсуждения определенного статуса для захваченных Херсонской, части Запорожской и Харьковской областей.

Для него это является предпосылкой к переговорам. Путин понимает, что ситуация для него стратегически провальная, поэтому надо идти на переговоры, но он хочет провести их на своих условиях.

А как заставить нас пойти на все условия? Только угрозой глобальных наступательных операций. Больших резервов у РФ нет, но есть ракетные комплексы, авиация (даже новейшая, которая еще не была задействована). И, угрожая до 24 августа мощными атаками, то есть задачей удары не только по военным, но и по гражданским объектам в крупных городах (включительно с Киевом), она рассчитывает именно на это.

Сегодня Гутерриш и Эрдоган прибыли в Украину и, понятно, что Эрдоган будет преподавать проект соглашения, которое Путин озвучил ему во время встречи в Сочи. Но миссия Эрдогана - лишь передать и рекомендовать Зеленскому пойти на переговоры, механизм для принуждения народа Украины - это угроза массированных атак.

И эта угроза, особенно ближе к 24 августа, будет значительно сильнее. Это нужно для того, чтобы и люди требовали переговоров, и чтобы руководители государства увидели, что выхода нет, потому что будут колоссальные жертвы, и чтобы страны Запада увидели, что здесь есть угроза еще более масштабной войны, которая может перейти и к ним, а также угроза со стороны Запорожской АЭС и в перспективе - применение против Украины тактического ядерного оружия. То есть все эти факторы стали доминирующими и идет мощная информационная атака на Украину и мировое сообщество, которое нас поддерживает.

Если этот план Путину удастся, то этим он покажет россиянам, что выполнил условную задачу "спецоперации", одержал победу, из-за чего Украина получит статус квазигосударства, которое он контролирует. Но на самом деле перспектив у Путина нет и уже все аналитики, включая российских, говорят, что он проигрывает в этой войне.

Учитывая, что в этой ситуации у нас не будет никаких компромиссов относительно территорий и автономии, относительно нахождения российских войск на оккупированных территориях, то сегодня перед стоит задача мощной наступательной операции, чтобы выбросить врага за пределы Украины.

Но даже если Путин начнет эти атаки, то повтора 24 февраля не будет. Потому что сейчас Украина готова и к ракетным ударам, и к мощным ударам по формированиям, которые могут двигаться на ВСУ, так что теперь неожиданность России не удастся.

Николай Маломуж бывший председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда

война в Украине Владимир Путин Николай Маломуж
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