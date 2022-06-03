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Повышение учетной ставки: выдержит ли экономика во время войны

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

3 июня 2022, 20:27

Экономическая наука и практика говорят, что ответом на экономический кризис должно быть удешевление денег. Но происходит наоборот.

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Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25 процентов / УНИАН

Резкое повышение учетной ставки с 10 до 25% Национальный банк Украины объясняет борьбой с инфляцией. Но инфляция имеет разную причину. Есть инфляция спроса, когда у граждан растут доходы и из-за этого формируется повышенный спрос на товары и услуги. Согласитесь, что сейчас это не про Украину и не про украинцев - никакого роста доходов в высоких темпах у нас нет, особенно учитывая, что 13 миллионов украинцев сегодня являются вынужденными внешними и внутренними переселенцами.

Сейчас у нас другой вид инфляции - инфляция себестоимости. То есть происходит рост себестоимости продукции, как у производителей, так и у продавцов из-за резкого роста преимущественно цен на энергоносители, причем всех видов - и газа, и электроэнергии, и особенно горючего. Из-за этого они вынуждены повышать цены на свои товары.

Бороться с инфляцией себестоимости методом повышения учетной ставки, как минимум непрофессионально, потому что это не соответствует сути природы инфляции в Украине. Экономическая наука и практика говорят, что ответ на экономический кризис - это удешевление денег. То есть снижение ставок - учетной и за ней кредитных, и уменьшение налоговой нагрузки как на бизнес, так и на граждан.

В ответ на очевидний экономический кризис, спровоцированный войной, как раз и должно быть удешевление денег, а не наоборот, когда из-за повышения учетной ставки деньги стали еще дороже и еще НБУ рекомендует правительству повысить налоги на импорт, чем еще больше может спровоцировать рост себестоимости.

Повышение учетной ставки приводит к тому, что кредиты станут еще более недоступными и для предпринимателей, и для граждан, что будет провоцировать торможение экономики и снижение доходов.

Также это приводит к повышению ставок государственных облигаций - ранее их привлекали под 10-11%. Эти проценты по ОВГЗ государство обязательно должно выплачивать, поэтому выплаты обязательно осуществляются, а поскольку они осуществляются из государственного бюджета, то это происходит за счет налогоплательщиков. Потому что госбюджет не имеет другого источника наполнения. Поэтому теперь из-за поднятия учетной ставки украинцы заплатят сейчас не 10-11 процентов, а 25-27.

Как следствие, производители уже реагируют на резкое повышение и заранее повышают цены, ожидая еще более высоких темпов инфляции, подорожания импорта.

Тем более, что повышение учетной ставки повышают резко и на много процентов, а вот снижение ее - на маленький процент. Соответственно, повышение с 10 до 25%, а снижать ее будут на полпроцента в год. То есть для того, чтобы вернуться к предыдущим показателям, НБУ нужно будет лет 5-7. И все это время кредитный ресурс будет дорогим и недоступным для бизнеса, по гособлигациям будем платить огромные проценты и все это время экономика в лучшем случае будет стоять на месте.

Читайте такжеЛовушка для Украины: почему Кремль стал настаивать на прекращении огняНо согласно тому, что именно так НБУ борется с инфляцией, не исключено, что они через некоторое время ее повысят. Потому что когда нет логики, прогнозировать логичность сложно.

Выдержит ли наша экономика будет зависеть от тенденций на фронте. К счастью, сейчас ВСУ выгрызают по клочку украинскую землю. В то же время, несмотря на временную оккупацию 80% сельскохозяйственных земель задачей правительства является провести посевную кампанию, что позволит собрать урожай, хоть и меньший, чем в прошлом году.

Учитывая то, что Украина получает и будет получать всю необходимую прямую финансовую поддержку от стран-партнеров, а также то, что большинство стран как минимум на год сняли пошлины на украинскую продукцию, что даст возможность еще больше экспортировать с большей доходностью для украинских компаний, украинская экономика выдержит.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда

война в Украине НБУ Андрей Новак учетная ставка
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