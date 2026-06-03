Песков сделал громкое заявление о завершении войны: Коваленко объяснил ее подлинный смысл

На сегодняшний день россия потеряла, какую либо возможность полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

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Дмитрій Песков и война / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На фоне очередных массированных российских атак по украинским городам Кремль продолжает совмещать военное давление с политическими ультиматумами. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует последние заявления российских властей и объясняет, как они связаны с текущей ситуацией на фронте. По его мнению, риторика Москвы свидетельствует не только о неизменности ее требований, но и об ограниченных возможностях достижения поставленных целей военным путем. Публикуем позицию автора на языке оригинала.

"СВО может быть завершена до конца суток, для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть российские регионы," — Песков. Это заявление прозвучало аккурат сразу же после массированного террористического удара по Киеву, Днепру и Харькову. видео дня

Что из этого следует? Всё просто. На сегодняшний день россия потеряла, какую либо возможность полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые она записала в свою изнасилованную путиным Конституцию как некие российские территории. Сил и средств на это у РОВ – нет, более того, она теряет даже возможности по удержанию определённых территорий, что может уже в ближайшей перспективе для кремлёвского режима превратиться в очередной этап СВО с принятием "непростых решений".

Добиться своих целей Москва пытается террором и военный преступник Песков именно это и подтвердил вышесказанным. Террор и убийство, геноцид гражданского населения – это для россии единственный способ склонить Киев на эфемерные уступки, соизмеримые с капитуляцией. Странна оккупант, страна агрессор, страна террорист, находясь в шаге от капитуляции, пытается склонить к оной Украину, кровью и убийствами, аналогично как и в 2022-м, 2023-м, 2024-м, 2025-м...

В целом это всё, что следует понимать о том положении, в котором оказалась россия на пятый год войны против Украины.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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