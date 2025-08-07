Укр
Первый драфт согласованных договоренностей с Путиным: анализ "желтухи"

Александр Краев
7 августа 2025, 16:01обновлено 7 августа, 16:41
Россия продолжает геноцид украинцев, продолжает штурмы на фронте, продолжает перемалывать свою армию об украинскую линию обороны - но таки продвигается вперед.
Трамп и Путин / коллаж: Главред

Вот уже пошли первые сообщения о том, что на самом деле обсудили Уиткофф и кремлевские приспешники. Это уже есть и в анонимных, и в крупных новостных каналах, но повторюсь - ЖДИМ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Однако, не удержусь от соблазна обсудить и эти текущие варианты:

  • Украина и Россия заключат не мир, а перемирие;
  • фактическое признание российских территориальных достижений (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет);
  • отмена большинства санкций, наложенных на Россию;
  • в долгосрочной перспективе возвращение к импорту российского газа и нефти;
  • отсутствие гарантий не расширения НАТО;
  • отсутствие обещания приостановить военную поддержку Украины.

Что удивляет:

1. Оккупанты продвигаются, а здесь идут на наибольший возможный копромисс? Too good to be true

2. Нет и половины российских "прихотей" - а где о сокращении армии до 100 000? А почему вдруг согласились на НАТО? А почему нет ничего о выборах и изменении законодательства? А почему не о "втором государственном"? Так или иначе, но россияне не могли это не продвигать

3. Перемирие, а не мир будет означать, по сути, подготовку к новой войне как только у них будет возможность.

4. Отказ от санкций и возвращение российского бизнеса - бомба замедленного действия. Рос. бизнес, рос. олигархи будут снова пытаться купить европейские и американские элиты люксовыми контрактами, роскошью и просто коррупцией - как это они уже делали в 2000-х. Плюс представьте себе, насколько усилится Венгрия и Словакия, как только вернется формат business as usual - тут уже угрозы Брюсселя явно потеряют собственный вес.

5. Отсутствие гарантий нерасширения НАТО не означает гарантию его расширения

На что это похоже?

На запасной аэродром. То есть россия продолжает геноцид украинцев, продолжает штурмы на фронте, продолжает перемалывать свою армию об украинскую линию обороны - но таки продвигается вперед -, но в любой момент они могут вернуться к этому варианту. То есть пока тянутся переговоры (а москва не согласилась на прекращение огня как на предпосылки разговоров, заметьте!), они продвигаются, сколько могут, и уничтожают, сколько успеют. Как только промышленность и экономика перестают вывозить, приоритетом станет мирный процесс.

Что делать?

Пока россияне не говорят о перемирии как предпосылке переговоров, я не ожидаю никакого прогресса и продвижения. Все остальное - это их попытки задабривания Трампа и поддержки своего лобби в ЕС. Поэтому все обещания/предложения/меморандумы воспринимаем со скепсисом и ждем официальных данных.

О персоне: Александр Краев

Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических исследований и исследований безопасности. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА).

Исследовательские интересы:

  • внешняя политика и внутриполитические процессы США;
  • международная политика в Северной Америке;
  • внутренняя и внешняя политика Великобритании;
  • проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;
  • международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.

