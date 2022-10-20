Перевод слов Путина на русский

Российский диктатор Владимир Путин / скриншот

Он подписал Указ не о введении чего-то где-то. Он подписал Указ о введении прямой диктатуры на всей территории страны, об отмене Конституции и всех прав всех граждан. Это следует из слов о том, что распоряжения так называемых координационных советов обязательны для выполнения всеми органами власти, организациями и гражданами. Ваше мнение по этому поводу (Гозман - русский, - ред.), ваши права, если вы о них еще не забыли, и какие-либо действовавшие ранее законы не имеют никакого значения. Он сделал это не только из-за войны - ему давно надоело делать вид, что в стране, якобы, существуют законы.

Он объявил о войне до последнего – не ясно, правда, чего последнего? Украинского солдата, русского солдата, последнего иранского дрона? Но до последнего.

Он объявил о возможности использования ядерного оружия – ведь, они, пособники Гитлера, организовывают теракты против ядерных объектов! Надежда только на то, что ядерное оружие РФ не летает.

Он продемонстрировал (сотый раз), что живет в выдуманном мире, где по-прежнему действуют бандеровцы и прочие придуманные им враги, а реальность отменена окончательно.

Он четко и недвусмысленно объявил, что уничтожит ради своих амбиций Россию и всех, кто в ней живет.

В Украине он, конечно, проиграет. А Россию погубит.

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