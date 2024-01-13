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Перевернуть "шахматную доску": Украина - символ больших перемен

Алексей Данилов
13 января 2024, 20:14
Украина наиболее яркий пример и символ больших изменений в формировании мирового баланса сил и влияния.
Украинские военные, Алексей Данилов
Украинские военные, Алексей Данилов / Генштаб ВСУ, аппарат СНБО

"Ничего об Украине без Украины" - максимально корректная позиция, которую занимают наши союзники и партнеры в урегулировании вопросов, касающихся нашей страны. В то же время у этой формулы есть и другая сторона, которая остается в тени, но которая в проектировании будущего имеет решающее значение. И это не о вежливости, это о субъектности, когда: "Ничего об Украине без Украины" не позволит сама Украина. Такая ситуация является новой и непривычной для любителей традиционных комбинаций "Большой шахматной доски", где ключевое значение имеют большие фигуры, а позицию других можно не учитывать. Однако мир меняется. В какую сторону - развития и прогресса или архаики консерватизма и всевластия авторитаризма - сейчас решается прежде всего на украинских полях, перерытых окопами и воронками. Украина становится символом таких изменений. И этот порядок предполагает невозможность в процессе принятия решений и достижения договоренностей международными игроками не принимать во внимание позицию Украины в сферах ее жизненных интересов. Здесь надо отдать должное нашим союзникам в их понимании новых обстоятельств и их усилиям по необходимой адаптации.

Эти обстоятельства - появление украинской субъектности, хотя и являются только что сформированными, но вместе с тем являются проявлением глобальной тенденции глобальных преобразований, штормовой волной накрывающих мир. Поэтому можно считать, что фукуямовский "Конец истории" действительно наступил, но только потому, что началась новая история.

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Одним из кардинальных проявлений исторических сдвигов является начало перестройки мировой системы безопасности, разрушения старых механизмов и создания новых. И как бы кому-то ни хотелось вернуть мир в прошлое, когда существуют два глобальных полюса силы, определяющие траектории движения целых континентов и стран, - это время все-таки прошло. История не любит повторений, и не идет по кругу, поэтому современная россия - не СССР, а путин - не сталин, они лишь их карикатурное подобие. История, всегда за движение и изменения, поэтому в момент эволюционного перехода к существованию в условиях господства технологий цифры и Big Data логично ожидать, что придет время максимальной геополитической сложности.

Именно поэтому стоит составить хотя бы общее представление о составляющих и основных элементах масштабной картины мировых политических изменений.

Есть и остается глобальный игрок - Соединенные Штаты Америки, но в борьбе за мировое лидерство все ощутимее становится дыхание Китая в спину. Страны, прогресс которой, кстати, по большей части состоялся благодаря усилиям самого Запада - его технологий, финансов и инновационных разработок. К тому же сейчас Китай получил в качестве бонуса, как сырьевое приложение территорию России. Но в условиях все большего напряжения в отношениях с США и Европой, ограниченности возможностей доступа к западным технологиям, внутренних экономических и демографических сложностей, перспективы Китая выглядят довольно туманными.

На глазах крепнет и накачивает экономические мышцы Индийский субконтинент и макрорегион Латинская Америка, где главными драйверами роста становятся их демографические темпы роста. После 2040-го года юг африканского материка по количеству трудоспособной молодежи будет самой перспективной площадкой для переноса мирового производства и одним из крупнейших рынков потребления.

Крайне недальновидным будет не учитывать и "старую добрую" Европу, которой уже очередное столетие подряд пророчат упадок. Европейский Союз, казалось бы законсервировавшийся в собственном благосостоянии и утративший энергию перемен, volens nolens стал на путь перезагрузки всех жизненно важных систем - от ценностной до военной, пережив шок сеанса дефибрилляции в исполнении путинской камарильи.

Центром глобальной борьбы за ресурсы становится Арктика, в которой будет невозможно обойти интересы и позицию Канады и небольших по размеру, но чрезвычайно мощных по экономическому потенциалу скандинавских стран. Германия превращается просто на глазах и вместе с Францией делают мощную заявку на европейское лидерство. Заявления о необходимости для Европейского Союза сформировать собственную объединенную армию очень симптоматичны в этом плане.

Украина одновременно находится в процессе формирования подходов к созданию собственных союзов и объединений по безопасности, в которых потенциальными участниками являются наши ближайшие соседи, прошедшие испытание войной, а также США и Великобритания, и этот список постоянно пополняется.

Мир меняется. Центры силы возникают там, где их не было раньше, на решения влияют те голоса, которых никто не слышал. Вибрации, которые появляются на одном конце земного шара, очень быстро начинают расходиться в его самые отдаленные уголки. Глобализация, информационная связанность привела к коренным изменениям структуры мировой безопасности.

Украина наиболее яркий пример и символ больших изменений в формировании мирового баланса сил и влияния. 24.02.2022 Украина перевернула стол с "Большой шахматной доской", поломав все планы и расчеты, и не только России... Поэтому стоит отложить прогнозы, страшилки и сценарии, которые построены по принципу Realpolitik, - все будет по-другому и все будет хорошо!

Кто такой Алексей Данилов

Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, управленец. 13-й секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019. Председатель совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994-1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.

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Алексей Данилов
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