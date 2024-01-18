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Перещеголяла СССР: способны ли протесты в Башкортостане расшатать Россию

Игорь Эйдман
18 января 2024, 16:55
Российская Федерация делает все для русификации народов, проживающих в РФ, и лишения их остатков автономии. Это относится и к башкирам.
Башкортостан, протесты, Россия
В национальных республиках РФ недовольны руссификацией, но до бунтов все еще далеко / Коллаж Главред, фото - скриншот, УНИАН

​​Протесты в Башкортостане можно назвать этноэкологическими, поскольку, с одной стороны, они связаны с экологической проблемой из-за горы Куштау, которую хотели отдать под разработку ископаемых.

С другой стороны, к ним сильно примешивается этнический фактор – дело в том, что в последние годы (если не десятилетия), Российская Федерация делает все для русификации народов, проживающих в РФ, и лишения их остатков автономии.

Это относится и к башкирам, тем более, что национальное движение Башкортостана – одно из самых сильных в России.

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Все эти факторы завязаны на Кремль, ведь во всех национальных республиках идет как активный процесс уничтожения природы, так и этнической культуры и языка. В частности, национальные языки вытесняют из образования, системы управления и так далее.

Политикой русификации крайне недовольны татары, якуты, представители северо-кавказских и многих других народов России. У них фактически, уничтожаются национальные культуры и возможности национальной самобытности, которые, как это ни парадоксально, существовали даже в СССР, но их нет в нынешней России, которая ведет жесткую политику русификации сродни Российской империи.

Тот социальный взрыв, который произошел в Башкортостане, уже давно мог произойти в любой из национальных республик. Однако вряд ли у него есть серьезные перспективы. К сожалению, он, вероятно, будет подавлен – мы уже видим первые признаки этого в виде жесткого разгона демонстраций.

Отдельные протесты могут продолжаться, но национальный фактор способен взорвать РФ только в случае ослабления федеральной власти. То есть в случае потери ею контроля над силовыми структурами и инструментами насилия, пропаганды и манипуляций. Ровно так же, как это было перед развалом Советского Союза.

Однако пока нет условий для развития такого сценария – путинская верхушка продолжает контролировать как инструменты насилия, так и пропаганды. В случае резкого ослабления режима мы увидим подъем национального движения во многих регионах. Но это возможно, только если Российская Федерация как государство получит торпеду в борт. Это могло произойти уже в прошлом году, во время путча Пригожина, однако тогда не случилось. На это появится шанс в случае внутреннего конфликта в окружении Путина либо внешнего военного поражения в войне с Украиной.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книг, специально для Главреда

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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Игорь Эйдман протесты в России
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