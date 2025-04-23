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Перемирие и украинские санкции против Трампа

Александр Кочетков
23 апреля 2025, 06:10
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Россия все это время какого-то особого давления не чувствовала. Потому что Трамп рентгеновским зрением Супермена видит у путина скрытую жажду мира.
Перемирие и украинские санкции против Трампа
Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Нет, я не поехал кукухой и не призываю окончательно портить отношения с самой мощной страной мира. Это у меня такая грустная шутка. Но давайте объективно посмотрим на так называемый мирный процесс, который продвигают США, и его результаты.

Сначала Д. Трамп использовал обещание прекратить войну в Украине за сутки для победы на выборах. Потом часы превратились в месяцы. Потом вообще исчез конкретный срок выполнения обещания.

И все время президентства Трампа идет давление на Украину и реверансы перед недоимперией. Нас позорили перед всем миром, прекращали поставки оружия и развединформации, выдвигали бессмысленные требования по выборам, признанию оккупированных территорий Украины российскими и так далее.

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Россия все это время какого-то особого давления не чувствовала. Потому что Трамп рентгеновским зрением Супермена видит у путина скрытую жажду мира.

А сейчас новый кульбит: ничего не достигнув, при этом натворив бед, Трамп и его команда угрожают выйти из переговорного процесса, если В. Зеленский и В. Путин не продемонстрируют готовность к миру.

Здесь сразу складывается впечатление, что этот демарш Штатов заранее согласован с Путиным во время визита в Россию доверенного лица Трампа С. Уиткоффа. Потому что обычно Путин реагирует на все события очень медленно, он выжидает, советуется, готовится. Просто прячется где-то в бункере. А здесь отреагировал мгновенно: сразу предложил "пасхальное перемирие", которое сразу приветствовал президент США.

То есть, из Зеленского назойливо делают врага мира. Потому что неважно, будут ли россияне продолжать боевые действия - Трамп и его окружение нарушение перемирия просто не заметят. Если эта схема сработает, то Трамп выйдет из переговорного процесса, обвинив во всем Украину. Соответственно, он лишит нас любой помощи - и оружием, и деньгами.

Зато для путина сплошные плюшки: есть поддержка Штатов его планов оккупации части Украины, фактически разрушена изоляция кремлевского фюрерка - с ним ведут переговоры, Китай увеличивает закупку энергоносителей у России, чтобы не допустить ее ухода в сторону США, есть вероятность снятия части американских санкций и возвращения американского бизнеса в Россию.

Трамп ведет крайне рискованную - и для себя, и для Штатов. На самом деле, в геополитике можно говорить и делать все, что угодно, но при этом быть успешным. А США Трампа победными и такими, что все контролируют, никак не выглядят. Потому что не отвечают за намерения и обещания. Даже не знаю, как Трамп будет выбираться из ловушки, которую сам создал. Но этот что-то придумает, найдет посторонних виновников.

А нам свое делает. Вместе с Европой, но преимущественно самим.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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