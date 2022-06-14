Перелом в войне с Россией близко: почему вторая половина июня будет знаковой

Вторая половина июня определит, в чью сторону случится перелом в российско-украинской войне / Фото УНИАН

Очень часто встречаю в последнее время следующее.

Добрые, патриотичные, живые (не боты) граждане: власть скрывает плохие новости, зрада!

Власть: потери – до 100 убитых и 500 раненых в день, необходимо много оружия, которое идёт медленно, к сожалению, будет ещё много убитых.

Добрые, патриотичные, живые (не боты) граждане: власть обвиняет партнёров, сгущает краски, готовится идти на переговоры, чтобы сдать территории, зрада!

Я не утрирую – пишут одни и те же люди. Которые требуют сообщить какую-то "правду", но какую-то правильную правду.

Вот вам кусочек правды.

Регулярно упоминаю, что есть зависимость. Это объективно. Оружие, финансовая поддержка, беженцы, обеспечение тыла – это зависимость. Мы сами один на один против России не вытянем. Мы нуждаемся в разносторонней поддержке.

Любая зависимость потенциально ограничивает манёвр. Невооружённым взглядом видно, что наши цели и цели тех, от кого мы зависим, могут не совпадать. Или могут в какой-то момент разойтись. Это – правда.

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В момент, когда цели разойдутся, самое плохое, что можно придумать – это своими руками добить тех, кто под давлением всех обстоятельств пытается отстоять интересы Украины. Даже если это несимпатичные вам люди, и голосовали вы за других, симпатичных.

Вторая половина июня будет знаковой. Не говорю – переломной, ибо перелом будет позже. Знаковой в том плане, что намекнёт – в какую сторону будет этот перелом.

Мы получим либо не получим важные сигналы политической поддержки (ЕС, НАТО). И какие-то условия (приемлемые? неприемлемые?), привязанные к этой поддержке.

Мы получим либо не получим то, что запрашиваем для обороны.

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Это определит, на каком фоне мы войдём в период летнего затишья у тех, от кого мы зависим: на подъёме или на фоне ускоряющегося сползания и выпадения из повестки.

Вторая половина июля и август – это объективный спад динамики. А в сентябре в мире могут образоваться другие темы, какой-то другой контекст.

Самое лобовое: к 11 сентября Россия может попытаться изобразить какую-то форму "включения" оккупированных к тому моменту территорий. И создать новую реальность.

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Поэтому действительно не стоит тратить силы на выяснение отношений, которые можно выяснить после победы. Очень многое нужно делать прямо сейчас.

15-16 июня, 17 июня, 19 июня, 23-24 июня, 28-30 июня – это раунды, в которых мы либо наберём, либо не наберём очки для перелома в нужную нам сторону. Есть чем заниматься.

Алексей Копытько, советник министра обороны Украины