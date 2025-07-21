Перекрыть нефтепровод "Дружба": как Украине заставить действовать 18-й пакет санкций ЕС

Когда Украина прекратила транзит российского газа, Россия восприняла это очень болезненно. И именно такие действия нужны сейчас по нефтепроводу "Дружба".

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Без реальных шагов перекрытия транзита нефти 18-й пакет санкций - лишь громкие заявления, считает Омельченко / Коллаж Главред

Недавно Евросоюз согласовал новый, 18-й пакет санкций против России, и среди основных его положений - введение ограничений против ряда российских танкеров и снижение ценового потолка на нефть. Но это скорее пиар-игра, чем инструмент с реальным влиянием. Существенного снижения объемов экспорта российской нефти такие меры не принесут. Уже есть эмпирический опыт: сотни танкеров из так называемого теневого флота РФ уже были под санкциями, но это не уменьшило общие объемы поставок. Танкерная нефть идет не в Европу или США, а в Китай, Индию, Турцию - страны, которые не присоединились к санкциям и не поддерживают ценовой потолок.

Контроль за соблюдением санкций, несмотря на заявления, до сих пор остается скорее риторикой. Я не верю, что Евросоюз, США или страны G7 готовы останавливать танкеры, которые везут российскую нефть (под любым флагом), или вообще к активным действиям против них.Тем более, что Россия нарастила военное присутствие в Балтийском море, поэтому никто не рискует идти на жесткие проверки. Несмотря на все разговоры - о закрытии Босфора, Дарданелл, датских проливов - ни один из них не был реализован. Поэтому ожидать экономического коллапса России в результате этого пакета санкций - иллюзия, поскольку влияние 18-го пакета будет минимальным. Ведь Европейский Союз и так не покупает российскую нефть и нефтепродукты, за исключением Словакии и Венгрии.

Именно поэтому реальными санкциями, которые действительно могли бы нанести вред стало бы прекращение транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба" по территории Украины.Именно по нему поставляется нефть в Словакию и Венгрию, и это могло бы уменьшить доходы России минимум на 16 миллионов евро в сутки (или около 6 миллиардов евро в год).

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И такие шаги не просто возможны - они вполне осуществимы. Украина имеет для этого все основания: технические, правовые, моральные. Ведь парадоксально - мы до сих пор имеем действующие контракты с "Транснефтью" и позволяем России зарабатывать на нефти, которой финансируется война против нас.

Похожая картина была и по транзиту российского газа, санкции против которого начали применять в прошлом году. И в результате это действительно дало серьезный эффект: Россия уже с нового года уволила более 2000 работников центрального офиса "Газпрома".

Массовые увольнения до сих пор продолжаются в дочерних компаниях "Газпрома". Происходит повышение цен на газ внутри России - очень существенное как для населения, так и для бизнеса. Соответственно, растут и цены на электроэнергию. То есть мы видим конкретный результат - не какие-то пиар-ходы или сказки о "теневом флоте", а настоящие шаги, которые дали реальный эффект.

Реальный эффект также дало и эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты со стороны Европейского Союза, которое начало действовать с начала 2023 года. Это также был конкретный, действенный шаг. А вся эта история с ценовым "потолком", с так называемой борьбой на бумаге с теневым флотом - это имитация деятельности, которая ничего не дает.

Зато санкции, когда Украина прекратила транзит российского газа, Россия восприняла очень болезненно. И именно такие действия нужны сейчас по нефтепроводу "Дружба". Ведь это - самый прибыльный маршрут поставки российской нефти. Именно этот маршрут обеспечивает России наибольшие прибыли. Потому что в Китай или Индию - очень сложная логистика: нужно фрахтовать танкеры, осуществлять перевалки, покрывать морское страхование и т.д., из-за чего на поставках в Индию или Китай Россия зарабатывает максимум 2-3 доллара прибыли с партии, тогда как через Украину - 15-20 долларов за баррель.

Пойдет ли украинская власть на такой шаг в ближайший год? Альтернативы этому нет. В свое время никто не верил и в перекрытие газа, но это произошло. Чтобы реализовать такое решение, нужно больше информационного давления, чтобы этот вопрос стал общественно важным. Да, есть силы в Украине, которые зарабатывают на транзите, но потери России в случае перекрытия превысят эти частные выгоды. Поэтому прекращение транзита - это не просто возможность, это необходимость, потому что в российский бюджет войны денег попадает гораздо больше.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, специально для Главреда

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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