Переиграть карибский кризис: в какую игру играет Путин?

Вадим Денисенко
30 сентября 2025, 06:10
Мы живем в мире, когда горизонт планирования Путина и Трампа не превышает полгода.
Путин и война в Украине

Один из базовых комплексов Путина - это комплекс Карибского кризиса. Похоже, он искренне верит, если бы тогда Хрущев не развернул корабли, история пошла другим путем и никакого величия Америки не было бы. Вина Хрущева прежде всего в этой слабости, а не (только) в том, что произошло на 20 съезде.

Все, что мы видим сегодня - это очередная попытка, на свой манер переиграть Карибский кризис. Только вместо США и Кубы есть Украина, Беларусь и Европа, которая должна испугаться и сдаться. Повторюсь, это очередная попытка. Не первая и не последняя.

Для того, чтобы лучше понять логику Путина и его "карибские мухи" мы должны дать ответ на вопрос, почему произошло полномасштабное вторжение в 2022 году. И ответ "чтобы захватить всю Украину" - очень примитивизирует все. Главных целей было три (я уже писал об этом неоднократно, но еще раз повторю):

- быстрая победоносная война позволяла России стать третьим полюсом мира;

- быстрая победоносная война должна была вернуть России неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве;

- быстрая победоносная война и получение 30 млн украинцев должна была приостановить деславянизацию России и размывание русского мира в мусульманской неславянской среде.

Все три цели невозможно достичь, как бы ни закончилась война. И нынешнее обострение ситуации с Европой - это не только психиатрия и комплексы Путина. Это желание попытаться повернуть историю вспять, благодаря слабости Европы вернуть себе статус третьего полюса.

А теперь немного о перспективах.

1. Мы живем в мире, когда горизонт планирования Путина и Трампа не превышает полгода. Более-менее разумные прогнозы можно делать на полгода и пробовать еще заглянуть на следующие полгода. Это очень усложняет работу аналитиков и поднимает ставки коспирологов-пессимистов (война будет вечной, а если даже подпишут мир, то это ненадолго) и конспирологов хайпожеров (существует мировой заговор и все уже давно решено, потому что наша жизнь - это давно прописанный сценарий).

2. Логика Путина - это логика договоренностей в Анкоридже, где, по моему мнению, было договорено о том, что Трамп давит на Украину о выходе из Донбасса, помогает снять санкции и получает российские редкозема (это если дуууууже упрощенно и Трамп очень наивен, когда верит в то, что так просто ему отдадут редкозема).

Редкоземы - это главный козырь в колоде Путина. Собственные технологии устарели, а вот попробовать расторговаться между Китаем, который не хочет, чтобы сюда зашли американцы, и США, которые очень хотят зайти, можно. Правда, водить обоих за нос бесконечно долго невозможно. И здесь мы должны помнить одну вещь у Путина есть два варианта: или договаривается с США о диверсификации своей экономики, или за год-два превращается из технологического в политического вассала КНР.

3. Путин сильно зависим от своего проактивного меньшинства (около 25% взрослого населения), которое хочет уничтожения Украины. Как промежуточный вариант, который позволит заткнуть рот этому активному меньшинству, может быть три вещи:

- выход Украины из Донбасса;

- Частичное возвращение Путина в мировую политику и частичное снятие санкций;

- Завершение построения чебурнета, как одного из главных факторов сдерживания внутреннего недовольства.

4. Атаки Путина на Европу, во-первых, не согласованы с Китаем, хотя и выгодны Китаю на этом этапе. Путин не собирается делать никаких наземных операций и считает, что через полгода Европа, которая является слабой, сама согласится на снятие санкций. Это главный расчет Путина. Никакого плана Б или В не существует. Это очень напоминает 2023 год и рассказы, как Европа замерзнет.

Могут ли у россиян появиться планы "Б"? Мы не можем это исключать, потому что ситуация динамично развивается. Но по состоянию на сейчас расчет исключительно на блеф. И даже сбивание российского самолета, который залетает на территорию ЕС, не приведет ни к чему.

5. Все, что сейчас происходит пока устраивает США. Вашингтон считает, что нынешняя эскалация сделает Европу еще более покладистой. С другой стороны, США прекрасно понимают, что любые удары беспилотников по территории ЕС заставят их вмешаться в ситуацию. И последние посты Трампа об Украине, которые уже кое-кто окрестил "разворотом", на самом деле являются неким предупреждением: "не испытывайте нас". США будет закрывать глаза на беспилотники над ЕС, пока они не взрывают ничего.

6. Китай также смотрит на все это со стороны, ожидая, когда наконец их попросят вмешаться и надавить на РФ. КНР имеет свою красную линию: не допустить передачи родкоземель США, но все же, главная история для Китая сейчас - ожидание. По логике Пекина, их должны позвать успокоить Путина. И тогда наступит звездный час КНР.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.






