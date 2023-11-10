Переидиотить Брежнева и перекровавить Сталина

Путинский режим, кажется, хочет не только перекровавить сталинский, но и переидиотить брежневский. Помните, как все смеялись над Брежневым, который увешал себя орденами как новогоднюю ёлку? Теперь это кажется невинной стариковской шалостью: ну увлёкся коллекционированием орденов, накопил на старости лет. Младший Кадыров грозит переплюнуть семидесятипятилетнего Брежнева, ещё не достигнув совершеннолетия.
Если так дальше дело пойдёт, российские начальники будут награждать своих детей уже в пеленках. Не плакал у врача - орден за мужество, сиську резво сосал - орден героя труда, хорошо покакал - орден за заслуги перед отечеством.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".