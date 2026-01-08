Укр
Переход Буданова в ОП: как это повлияет на ГУР?

Сергей Кузан
8 января 2026, 09:10
Назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента никоим образом не скажется на возможностях ГУР МО Украины.
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Фото: УНИАН

У него есть сильные заместители, каждый из них отвечает за свое направление. Назначение нового руководителя - это скорее технический вопрос, ведь ГУР действует как система: все знают, что делать. Это не первые дни войны - теперь там все отлажено. Поэтому мы, скорее всего, увидим не спад, а наоборот - дальнейшее наращивание возможностей и хорошие результаты.

Назначение Буданова - это прежде всего политическое решение президента. Оно четко показывает приоритеты: вопросы безопасности, разведки и войны в широком смысле остаются ключевыми. ГУР - это не только про фронт, но и про получение информации, специальные операции, диверсии, комплексный подход. Мы неоднократно видели, как подразделения ГУР спасали ситуацию на разных направлениях. Это война в широком смысле слова. И это свидетельствует о том, что для президента вопросы войны и военной политики остаются приоритетными.

Не секрет, что ГУР провел целый ряд успешных специальных операций, имеет источники и контакты в разных кругах, в том числе за рубежом. То есть речь идет не только о России, а в целом о работе по всему миру.

Успешные операции, которые ГУР проводил в разных странах, предусматривали широкую осведомленность. Это непосредственно касается нашей безопасности, ведь ГУР как военная разведка обладает полной картиной ситуации - как в Вооруженных силах, так и в военно-политическом и военно-экономическом измерениях в разных странах мира, в частности среди наших партнеров.

Все это означает усиление президента сразу в двух ключевых направлениях его деятельности: безопасность и оборона, а также внешняя политика и международная деятельность. Именно поэтому я убежден, что фигура Кирилла Алексеевича - или, как его называют бойцы, Командира - однозначно поможет усилить президента в этих двух ключевых сферах. На других направлениях уже работают соответствующие специалисты, которые давно находятся в Офисе президента, и я не думаю, что они оставят свои должности.

В то же время, по моему мнению, специалисты, которые выполняли аналогичную работу в Главном управлении разведки, вместе с Кириллом Алексеевичем постепенно перейдут в политическую плоскость. Это позволит реализовывать наработанные подходы не только на уровне спецслужб, а уже на институциональном уровне - формировать, контролировать и задавать тон государственной политике именно в этих двух ключевых сферах.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, специально для Главреда

О персоне: Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

