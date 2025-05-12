Переговоры в Стамбуле: почему конец войны отодвигается

Позиции сторон различаются по ключевому вопросу: сначала прекращение огня, затем переговоры, или наоборот, переговоры под грохот орудий, рев ракет и жужжание дронов.

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Зеленский и Путин / Коллаж Офис президента, УНИАН

Ведущие западные партнеры Украины, включая США, в ультимативной форме потребовали от России установления с понедельника 12 мая режима полного и безоговорочного прекращения огня и начала мирных переговоров. В случае невыполнения – новый санкционный залп какой-то особенной тяжести поражения и увеличение военной поддержки Украины. Путин ответил 11 мая в 1.30 ночи по московскому времени: никакого прекращения огня, переговоры с 15 мая в Стамбуле, а там поглядим.

Позиции сторон различаются по ключевому вопросу: сначала прекращение огня, затем переговоры, или наоборот, переговоры под грохот орудий, рев ракет и жужжание дронов. Сейчас многое зависит от того, как воспримет ответ Путина Трамп. Если посчитает отказ от прекращения огня унизительным для себя, то включит, наконец, режим силы, если в который раз сделает вид, что ничего особенного не случилось, Путин получает новый шанс раскалывать западное единство и диктовать свои условия. В обоих случаях конец войны отодвигается.

Кремлевский лидер изначально делал ставку на то, что Трамп развалит евроатлантическое единство и, экономя Америке деньги и усилия, предпочтет большой договорняк с ним, Путиным, чем продолжать поддержку нелюбимого обоими Зеленского. Оснований для такого расчета было немало и до вступления Трампа в должность, и в первые месяцы его правления Белый дом занял позицию, во многом выгодную Кремлю, выводя себя из числа союзников Украины в роль нейтрального арбитра и модератора мирного процесса. Никакого различия между агрессором и жертвой агрессии не проводилось. Больше того, основное давление оказывалось именно на Украину, лишь бы достичь быстрого успеха к вящей славе "величайшего президента в истории Америки".

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Никакого быстрого успеха не получилось. Американский президент, обещавший скорое завершение войны, основываясь лишь на силе собственного авторитета в глазах Путина, ощутил на себе, что такое кремлевская дипломатия, об особенностях которой его предупреждал Зеленской во время исторической встречи в Овальном кабинете: Путину верить нельзя. Тогда на главу украинского государства американское руководство сильно осерчало. Время показало, что зря.

Чем дальше, тем больше Трамп выглядел слабым, нерешительным и просто неспособным справиться с непростой задачей, решить которую сам вызвался. Это стало вызывать недоумение даже у его сторонников, которые считали, что по сравнению с "сонным Джо" Байденом "наш-то ого-го!" Поддержка Трампом заявления европейских лидеров о прекращении огня с 12 мая вроде бы показала, что США склоняются к необходимости проявить жесткость. Путин же в очередной раз решил проверить, так ли решителен хозяин Белого дома, или он опять "поплывет" перед необходимостью ударить кулаком по столу и вильнет в сторону.

Нерешительность Трампа дорого обходится Украине. Пока он мучительно разбирался, стоит ли доверять Владимиру Путину, тот прилагал все усилия, чтобы украинцев стало меньше. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, апрель одним из самых тяжелых по числу убитого гражданского населения Украины: погибло как минимум 209 человек и 1146 получили ранения. Основная причина – применение баллистических ракет, дронов и артиллерии. Самые смертельные эпизоды: 4 апреля, Кривой Рог, 20 погибших, 63 раненых; 13 апреля, Сумы, 34 погибших, 105 раненых; Харьков, 18 апреля, 1 погибший, более 100 раненых; Киев, 24 апреля, 11 погибших, 81 раненый. По числу погибших детей апрель стал самым убийственным с июня 2022 года: 19 погибших детей, 78 получили ранения. Всего с начала 2025 года погибло 664 мирных жителя, ранено 3425 — это на 59 % больше, чем за тот же период в 2024-м году. Не считая потерь среди украинских солдат, ощутивших на себе прекращение американских поставок и предоставления разведывательной информации. Начни Трамп с сильной ноты, многие бы остались живы.

Безусловно, главная заслуга в том, что совместный ультиматум Путину стал возможен, принадлежит европейским партнерам и Украине. Они не давали Вашингтону уйти в полную изоляцию и в отказ от участия в европейских и украинских делах, где-то уговаривали, где-то умасливали американского лидера, обладающего, как известно, любовью к подобострастному обхождению. Важно было показать Трампу, который любит рассуждать в терминах карточного превосходства, что их совместные карты бьют любые карты Путина. Для 45-47-го президента это непривычно, он не умеет работать в коалиции, но если это залог успеха, который, никому не жалко, потом припишут лично ему, то почему бы и нет.

Путин некоторым образом подставился, когда сначала в одностороннем порядке заявил о пасхальном прекращении огня, а затем о перерыве в боевых действиях в связи с празднованием 9 мая с таким же односторонним возобновления огня с 11 мая. Тем самым он продемонстрировал, что кнопка окончания войны находится именно у него. Главный вопрос, как долго ему буду давать щелкать ее туда-сюда.

Кремль и в этот раз, после призыва перестать стрелять с 12 мая, не избежал большого искушения "включить дурака" и испытать лимит терпения на Западе. Пока Путин все еще рассчитывает, что военное давление на Украину даст ему больше, чем согласие на немедленную остановку войны. В солидарную готовность Запада доставить России за неуступчивость большие неприятности он по-прежнему не верит, и в части солидарности, и в части неприятностей. Возможно, он упускает сейчас шанс выйти из затеянной им истории с наименьшими потерями.

Путин не хочет выглядеть слабым, следуя инициативе Запада. Но большинство россиян уже настроились на скорое окончание войны и не испытают большого счастья от необходимости ее продолжать. По данным "Левада-Центра" за апрель, 61% опрошенных выступают за переход от войны к мирным переговорам. Кажется, их ждет большое разочарование. Не в первый, не в последний раз, перетерпят, конечно, но общая атмосфера в России становится все тягостней.

Сейчас просматриваются два варианта дальнейшего развития событий. Либо Трамп таки покажет характер, и тогда Россию будут совместными американо-европейскими усилиями принудительно выводить в невыгодную для нее позицию, после которой она станет податливей к призывам о мире. Либо американский президент опять поддастся на уловки Путина, зафиксирует начало бесконечной переговорной канители под грохот войны как свою огромную победу и оставит это гиблое дело для разруливания европейцам. Оба варианта означают продолжение войны. От немедленного перехода к миру Путин отказался.

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