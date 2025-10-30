Переговоры Трампа и Си: почему Украина отложена на потом

Главный итог полуторачасовых переговоров - стороны начали диалог с годового моратория на торговые конфликты.

https://opinions.glavred.info/peregovory-trampa-i-si-pochemu-ukraina-otlozhena-na-potom-10710809.html Ссылка скопирована

Трамп, Си и Путин / Коллаж: Главред

Трамп заявил, что поднял вопрос Украины, но китайское государственное агенство Синьхуа ни словом об этом не обмолвилось.

1. Главный итог полуторачасовых переговоров - стороны начали диалог с годичного моратория на торговые конфликты. В течение года Трамп обещает не вводить пошлины, а Китай снял ограничения на редкоземы. Это означает, что на старте стороны согласились на начало конструктивного диалога.

2. Просто, чтобы мы лучше понимали настроение сторон приведу два заголовка из российской версии Синьхуа: "Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений" и "Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа "Сделаем Америку снова великой" -- Си Цзиньпин".

видео дня

3. Годовой мораторий - это, во-первых, долгие переговоры, которые Трамп хочет завершить до выборов 4.11.2026, а Си понимает, что у Трампа есть временной лимит. Следовательно, все главные решения, похоже, начнут выкристаллизовываться не раньше мая-июня 2026 года.

4. Официальный Пекин не упомянул Украину вообще. Это было абсолютно прогнозируемо. Я повторю то, что говорю много месяцев подряд: мы должны сформулировать свое видение будущих отношений с Китаем, чтобы ускорить процесс давления КНР на Москву.

5. Начинается очень сложный процесс переговоров, где мы (Украина) не является приоритетным вопросом для одной из сторон. Мы являемся всего лишь частью этого переговорного процесса в контексте безопасности в Европе.

После февральской проблемы в Овальном кабинете мы смогли стать частью выборов в США и вошли в обязательный приоритет выборов в США. Сейчас наша задача стать (в позитивном смысле) частью приоритета для Пекина. И это невозможно сделать без изменения нашей политики на китайском направлении.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред