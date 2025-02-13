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Переговоры Трампа и Путина: о чем на самом деле договорились

Александр Коваленко
13 февраля 2025, 19:10
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О чём можно говорить с уверенностью, так это о том, что война между Украиной и россией не закончится в этом году. Она не закончится никогда.
Трамп и Путин
Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Поговорили… возбудились

Неоспоримо, темой ближайших дней будет разговор президента США Дональда Трампа с военным преступником владимиром путиным, а после и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Странным образом, этот разговор, вызвал волну неким пессимистичных, упаднических, депрессивных констатаций.

Всегда удивлялся реакции журналистов и экспертов средней ноги, которые по всего лишь одному/паре телефонных звонков делали всегда далеко идущие выводы с нулевым результатом по итогу. Может, узду подтяните, чтобы ржание не так тревожило общество?

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По факту.

Телефонный разговор Дональда Трампа, через три недели после его инаугурации, это то, что должно было состояться в любом случае, особенно с учётом его постоянных заявлений о "мире" и мягким намёком на Нобелевскую премию мира. Но, как не вспомнить популистское заявление Трампа о том, что он может завершить войну в Украине за 24 часа, а по факту… Почему-то звонки начались несколько позже?

Это всё к чему? Это всё к тому, что, то, что вам говорят и пытаются показать, не всегда соответствует действительности.

Да, Дональд Трамп пытается формировать события, но кто видел его "план мира"? За последние месяцы мы видели в западных СМИ множество вариантов "планов мира" от Трампа, но, судя по всему, это не более чем выдумки журналистиков средней ноги, пытавшихся словить хайп за хвост. Я могу сделать только один вывод из этого - "плана мира" нет до сих пор. И не будет его через месяц и даже два.

Дональд Трамп делает громкие заявления, которые не связуются с нитями реальности. Украина и россия не найдут точек соприкосновения по причине их отсутствия. Украина никогда не согласится на "перемирие" по нынешней ЛБС, равно как и россия, особенно с отпавшим куском Курской области.

Как будет происходить разделение зон контроля? По ЛБС? Серьёзно? Или этот вопрос требует более глубокой проработки ни одного дня, а месяцев! А за месяцы многое, что может измениться… Произойти нечто удивительное и вот, внезапно, у россии отваливается ещё одна область.

Тем более, президент Украины готов говорить с Дональдом Трампом на тему добычи редкоземельных металлов, идёт на шаг усиливающий позиции страны в вопросах восстановления суверенитета и представляющий прямой бизнес-интерес самого 47-го президента США.

Будет ли Дональд Трамп возможность заработать несколько больше чем $500 млрд, вложив несколько меньше, но достигнув в Украине победы?

Понимает ли Дональда Трамп, что достигнув "перемирия" россия продолжит вооружаться и он станет не президентом, который получил Нобелевскую премию мира за "ничто", а президентом который мог предотвратить, но приблизил Третью мировую войну? Его запомнят именно таким – низкоэффективным и самым недееспособным.

Вчера состоялся разговор. Просто разговор, в ходе которого Трамп услышал позицию военного преступника, находящегося в розыске МУС и президента Украины. Обе стороны выразили свои позиции, лживо и искренне. При любых обстоятельствах россия всегда будет стремиться, как средневековый недомерок, захватывать чужие земли, Украина же всегда хотела просто жить лучше, развиваться и стремиться к светлому будущему.

О чём можно говорить с уверенностью, так это о том, что война между Украиной и россией не закончится в этом году. Она не закончится никогда.

Главное понимать эту фразу правильно.

А телефонные разговоры. Они ещё будут. Будут и встречи. Но точно так же как и Стамбульский формат провалился, провалится и этот. Точек соприкосновения – нет. Цели разные.

Поэтому – не расслабляемся. Но и не перевозбуждаемся.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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