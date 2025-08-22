Укр
Переговоры США-Китай: готова ли Украина к ним?

Вадим Денисенко
22 августа 2025, 21:14
Переговоры в условном четырехугольнике США-ЕС-Россия-Украина, де-факто, исчерпали себя.
Основные переговоры будут идти между Пекином и Вашингтоном / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

В эти дни мы переходим в новую реальность, где основные переговоры будут идти между Пекином и Вашингтоном

О чем эти переговоры?

Прежде всего о том, как избежать прямого военного столкновения двух гегемонов. Это не Ялта, где Трамп и Си будут рисовать новые границы на картах. Это переговоры о правилах игры в новых торговых, технологических и логистических реалиях 21 века. И обнуление ВТО будет лишь одним из первых шагов в этой войне.

Чем это отличается от Холодной войны?

Холодная война предполагала жесткое разделение мира между двумя гегемонами, каждый из которых имел, по сути, неограниченные полицейские функции на вверенных им территориях. Нынешняя ситуация кардинально иная: ни США, ни Китай, как минимум пока, не хотят воевать за союзников. Эту прерогативу они отдают странам-региональным лидерам. А значит, вместо детерминированного и жестко разделенного мира, где маленькими вкраплениями были страны из движения тех, кто не присоединился, будем иметь очень диффузный мир со странными альянсами и двойными подчинениями (с одной стороны стране-гегемону, а с другой - стране-региональному лидеру).

Линии водораздела

Де-факто, сейчас уже началась война за страны-региональные лидеры. И на этом этапе водоразделом между одним и другим миром будут не ценности и даже не экономика (кредиты). Маркером принадлежности к тому или иному полюсу будет то, у кого ты покупаешь оружие.

Готовы ли мы к новым реалиям?

Мы входим в переговоры США-Китай, имея минусовый баланс в Китае и минимально положительный в США. Я всегда считал, что опустить настолько низко отношения с Китаем является ошибкой. Нам необходимо сделать все, чтобы наши отношения вывести хотя бы на нейтральный уровень, ведь вопрос окончания войны, теперь уже точно будет зависеть от переговоров Пекин-Вашингтон.

Что касается Вашингтона, то здесь мы имеем также сверхсерьезную проблему. Дело в том, что наша дипломатия не имеет системности и действует такими себе кавалерийскими наскоками. Есть проблема - приезжает наш десант, проблема уменьшается, десант уходит обратно. Приведу маленький пример: три месяца прошло с того момента, как мы объявили о замене нашего посла (сразу хочу отдать большое должное работе Оксаны Маркаровой). Мы назвали даже трех кандидатов, а одну из них - Ольгу Стефанишину, даже назначили спецпредставителем Президента по делам США (говорят, сейчас она готовится к работе в группе по безопасности гарантий и должна принимать там активное там участие,). Это все я к тому, что пауза затянулась и нам крайне важно начать сложную рутинную, последовательную работу, которая является часто невидимой, но которая лучше всего способствует результатам.

Вашингтон один из самых персонифицированных городов мира: здесь личные отношения весят в разы больше, чем в Эр-Рияде или Пекине. А нынешняя политика "кавалерийских набегов" является хорошей и показала свою эффективность в кризисные моменты. Но сейчас нужно снова бежать марафон. Потому что переговоры США -Китай - это точно марафон, если не триатлон.

Источник

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

