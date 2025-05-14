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"Переговоры" от Путина и их реальность

Игар Тышкевич
14 мая 2025, 06:10
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Путин не поддерживает идею перемирия. Но заявляет о желании начать переговоры в кратчайшие сроки.
'Переговоры' от Путина и их реальность
Переговоры по Украине / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ночью Путин провёл "пресс-конференцию". Точнее это был монолог с кучей благодарности приехавшим на 9 мая и ключевым заявлением - предложением прямых переговоров в Стамбуле. Более того, утром РФ уже дала информацию о своей переговорной группе и о том, что она якобы то ли вылетела, то ли вылетает в Турцию. При этом попытался обвинить Украину в срыве "перемирий" В том числе считая "перемирие по энергетике" имевшим место быть, хотя РФ сама выставляла дополнительные требования для его старта (которые были не выполнимы изначально). Возникают вопросы: зачем и что с этим делать. Разбираемся.

Причины.

1. Для Путина складывалась ситуация, когда он теряет инициативу в "разговорах о мире". Даже объявленное "перемирие на 9 мая" не исправило ситуации. Были негативные сигналы (о снижении ожиданий) от США. А в Киеве прошла встреча украинского руководства с европейскими партнёрами для выработки переговорной позиции. При этом общее условие - перемирие на 30 дней и после этого начало переговорного процесса. Простой отказ означал бы, что Путин демонстрирует нежелание договариваться в принципе.

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2. Отказ от "разговоров о мире" существенно осложнял попытки торга с США. Точнее одновременного торга с США и КНР. И это на фоне того, что Россия щедро заплатила Си за визит на 9 мая - по большинству позиций российское руководство пошло по пути удовлетворения пожеланий Пекина.

3. Отказ от "разговоров о мире" на фоне "победобесия" и идеологической конструкции для населения, в которой "Россия воюет за мир во всём мире" выглядела бы странно. Пропаганда создала миф о том, что Путин хочет мира, а Зеленский и его "кураторы" саботируют процесс. Явный разворот на 180 градусов помноженный на милитаризацию бюджета РФ - фактор который пришлось бы нивелировать новой пропагандистской конструкцией, которой пока у Кремля нет.

4. Пойти на 30-дневное перемирие и после этого входить в переговоры для него неприемлемо. Учитывая, что данный тезис был воспринят как "требование" Украины и ряда европейских государств, для руководства РФ его выполнение воспринимается как слабая позиция. Более того, "выполнение ультиматума Украины и европейских кураторов" воспринималось бы как поражение и населением. Независимо от результатов последуюших переговоров. Что несёт риски уже внутриполитической дестабилизации.

5. При этом Путин осознаёт, что войну необходимо заканчивать на протяжении ближайших 12-18 месяцев. Иначе ситуация в экономике и потеря политического влияния РФ(особенно в постсоветских странах) может стать проблемой.

6. Путин понимает и то, что цели так называемой "СВО" недостижимы. Даже все озвученные требования Кремля. Целостного видения как выходить из войны пока что нет.

Суть решения.

Путин не поддерживает идею перемирия. Но заявляет о желании начать переговоры в кратчайшие сроки. Опираясь на переговоры 2022 года. При этом Путин задержал своё выступление.

Возможно, ожидая начала украинской атаки дронами. Тогда была бы идеальная ситуация - "наглядный пример" Не дождался. И начал говорить после того, как сама РФ запустила "Шахеды" по Украине. Тем не менее, таким заявлением Путин преследует следующие цели:

  • Сыграть на тезисах Трампа о необходимости прямых переговоров. И своеобразно подыграть американскому президенту в его заявлениях о снижении усилий США как посредника. Проще говоря, дать Трампу "историю победы" - тот сможет сказать, что усадил стороны за стол переговоров.
  • Учитывая, что после подписания сделки о ресурсах (её выгоду для Украины оставлю "за скобками") Белому дому было бы сложно занимать позицию мягкого диалога с РФ, заявление Путина важно — оно балансирует отношения Трампа и позволяет интенсифицировать российско-американский переговорный трек.
  • Вынудить Украину соглашаться на такое предложение и перехватить инициативу в разговорах о мире. Для Киева действительно публичный отказ от поездки в Турцию политически не выгоден — Кремль получает аргументы для подтверждения своего тезиса о том, что "Зеленский не желает мира".
  • Таким образом попытаться разрушить выстраиваемую лидерами Украины и ряда европейских государств конструкцию возможных рамок (и предмета) переговоров.
  • И, самое главное, попытаться внести раскол между партнёрами Украины. В первую очередь между европейскими лидерами и Трампом. Во-вторую — внутри самого ЕС, поскольку ряд государств посчитают предложение РФ и переговоры в Турции реальным шагом к миру.
  • Втянуть Украину в долгий переговорный процесс без участия европейских партнёров и США. То есть разделить переговорные треки, пытаясь выторговать у Соединённых Штатов и Европейского Союза уступки за якобы "прогресс" в переговорах. В отрыве от реальных результатов процесса. Пример такого — зерновая сделка. Когда параллельно с выработкой механизмов обеспечения судоходства, Кремль выторговал у США приостановку санкций в отношении российских удобрений (погуглите историю General License 6 – сейчас действует версия с литерой D)
  • Оставлять себе возможность вести активные боевые действия, положительный для себя результат которых представлять в качестве аргумента в переговорном процессе. Чтобы понять как это выглядит, достаточно вспомнить Дебальцевскую операцию РФ и заключение Минска-2.

Перспективы быстрого мира.

Переговоры, вероятнее всего, начнутся. Но быстрый прогресс сомнителен. Россия изначально входит в процесс (и подчёркивает это) на основе документов, обсуждавшихся в 2022 году, когда российские войска стояли под Киевом. А Украина не имела внешней военной и экономической помощи. Причём Путин подчёркивает именно "продолжение" процесса заявляя, что проект соглашения был "парафирован" сторонами. Но сегодня 2025 год и позиции сторон резко отличаются. Даже опираясь на путинское "договариваться на основе ситуации "на земле"" при взгляде на карты боевых действий 2022 и 2025 подводит к выводу о неприемлемости тех требований Кремля. Но Трамп, да и ряд европейских лидеров, вряд ли будут вникать в такие тонкости. Или их публично обсуждать. Что позволит РФ активно вести пропагандистскую кампанию в ЕС, США и ряде нейтральных государств.

Таким образом, переговоры рискуют затянуться. Причём каждая из сторон будет ограничена в возможностях выхода из процесса — ведь это демонстрация "нежелания договариваться". Вновь имеем пример из истории — печально известный "Минский процесс" с его трёхсторонней контактной группой.

На фоне этого Россия попытается получить положительные для себя результаты летней кампании. А, параллельно, будет активно пытаться выйти на ряд сделок с США. Предлагая Вашингтону Северный Морской путь, разработку ресурсов и совместную продажу российских углеводородов на европейском рынке.

Но, даже если администрация Трампа будет заинтересована в "быстрых сделках с Россией, ускорить переговорный трек она вряд ли сможет. Особенно, на фоне активных боевых действий которые ведёт Россия.

С другой стороны, в Вашингтоне осознали, что создание "трека примирения" РФ и Украины до американо-китайского саммита невозможно. И осознают, что контуры мира в Украине во многом будут определяться в результате переговоров по линии США-КНР. А так же США-ЕС. То есть не ранее конца лета.

Для Китая, который заявил о готовности входить в переговорный процесс либо в процесс поиска мира так же есть смысл подождать. С одной стороны ясности на американском направлении. С другой — процесс привязки российской экономики к китайской набирает темпы и спешить Пекину некуда.

Таким образом, новые контуры мирного процесса и мирного урегулирования могут появиться ближе к осени. Тогда будет ясность с результатами летней кампании. Тогда же будет крайне актуальным вопрос торговли природным газом на европейском рынке (и если будут российско-американские договорённости, мир в Украине станет необходим). Тогда же будет ясность с форматом сосуществования КНР и США..

Для Украины задача избежать ловушек в переговорном треке с РФ (а тут, увы, в истории с 2014 года, часто был успешен Кремль). Но это и так ясно. Из неявного — задача № 1 — выстроить систему взаимодействия с партнёрами из ЕС а так же рядом региональных лидеров (например, Турцией, аравийскими монархиями, Египтом). И по возможности создать свой трек консультаций и переговоров с Китаем.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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