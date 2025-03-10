Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии: чего ждать?

Основной тезис Трампа после его крайних заявлений по Украине выглядит так: " Соглашаетесь на скорейшее прекращение огня, иначе дальше будет только хуже.
И потом не говорите, что я вас не предупреждал" .
На возобновление военной помощи до тех пор, пока не начнутся переговоры между Украиной и рф ожидать не стоит.
Тем более на усиление санкций против рф.
А вот дальше уже появляются варианты.
Но на прекращение огня Украине придётся согласиться. А вот согласится ли на это россия - большой вопрос.
Имея такого партнёра за спиной...
На что мы можем рассчитывать в такой сложной и однозначной ситуации?
На общественное мнение в США.
Американцы не любят проигрывать. А то, к чему подталкивает нас Трамп, является именно поражением.
Выражаясь словами госсекретаря Рубио - " в прокси-войне США против России".
После трех лет однозначно поддержки американского народа Украины в войне против рф, изменить кардинально и очень быстро общественное мнение крайне сложно.
Но чтобы противостоять этому необходима существенная критика политики Трампа не только со стороны демократов (и юмористических шоу тут точно недостаточно), но и внутри Республиканской партии.
А там пока относительная тишина, за исключением редких и одиночных голосов.
И наблюдая за тем, что происходило в Конгрессе во время речи Трампа, есть у меня серьёзные сомнения, что в краткосрочной перспективе там что-то кардинально изменится.
Кто такой Максим Яли?
Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.
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