Переговоры Эрдогана и Путина, зерновое соглашение и последствия

Путин обвинил во всем Украину и заявил, что Россия готова поставить до 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны.

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Для Украины остается лишь один путь восстановления полноценного экспорта / сайт Кремля

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Сочи. Кроме всего обсуждали и зерновую сделку. Соглашения о возобновлении зернового соглашения не было достигнуты. Путин заявил, что страны Запада "обманывали" Россию по поводу Черноморской инициативы и "просто заставили" Москву выйти из соглашения.

За свое возвращение Россия (Путин) требует:

1. Подключение Россельхозбанка к системе SWIFT,

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2. возобновление поставок импортных запчастей для сельскохозяйственной техники,

3. разблокировка транспортной логистики и страхования,

4. возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"

5. "размораживание" активов российских компаний, попавших под санкции.

Путин обвинил во всем Украину и заявил, что Россия готова поставить до 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны. В этом Москва рассчитывает также на помощь Катара (который, я так понимаю, должен за эту российскую щедрость заплатить).

Эрдоган сказал, что Турция готова выступать посредником в переговорах с Украиной. А также сказал, что если Украина хотя возобновление зернового соглашения, то должна пойти на уступки России. Если хочет.

Короче, что я могу здесь сказать.

1. Конечно, на таких условиях никто на восстановление зерновой сделки не пойдет и Путин это прекрасно понимает. Желание отдельных чиновников ООН любой ценой возобновить соглашение здесь уже никого не волнует.

2. 1 миллион тонн зерна по любым ценам не позволят стабилизировать цены на зерновые на рынках. Потому что проблема в блокировании украинского экспорта не в объемах, а в том, как блокировка влияет на цены на рынке в целом.

3. для Украины остается лишь один путь восстановления полноценного экспорта - деблокада портов путей уничтожения российского военного потенциала на Черном море. Что и будет продолжаться. Собственно, ничего нового.

3. российская угроза украинским портам и (уже актуальная) украинская угроза Новороссийску, крупнейшему зерновому, нефтяному, газовому порту России продолжат обеспечивать нестабильность мировых цен на зерновые.

4. соответственно, это будет стимулировать инфляцию в беднейших регионах и подтолкнуть их к большей нестабильности. В первую очередь - речь об Африке и беднейших странах Азии. Собственно, именно нестабильность цен на продовольственных рынках была одним из импульсов "арабской весны".

5. Проблем от этого получат все. В том числе и Россия с Китаем, потому что проблемы возникнут и у их союзников, и европейские страны, на которые усилится миграционное давление.

Что с этим делать миру? Только давить на Россию и демилитаризовать Черноморский флот РФ. Это единственный рациональный путь.

Ну и да, история с зерном из Украины и России очень наглядно демонстрирует, почему свободная и безопасная торговля так важна для мира. И как плохо, когда война разрушает торговые пути. И вроде уроком должно быть то, что инициаторов войн надо коллективно бить. А не искать компромисс. Правда, ООН?

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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