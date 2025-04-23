Переговорный тупик наступил

Завершение этих переговоров предполагает, что для нас важнейшими становятся переговоры США-ЕС.

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Переговоры в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Если WSJ не ошибается и мирное предложение США - это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, то никакого мирного соглашения не будет.

Относительно признания Крыма - на это вряд ли пойдет Киев. Если Энергодар - территория под управлением США - на это не пойдет РФ. Это сделка без сделки, где все потом будут виноваты.

А теперь немного о том, что будет потом, если этот сценарий будет реальным.

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1. Для нас крайне важно не разыграть сцену обиженного. Обижаться в политике имеет право только очень сильный.

2. Соглашение о наших недрах придется подписывать. Потому что без него мы 100% не будем иметь поддержки США. С этим соглашением поддержка не 100%, но остается.

3. Завершение этих переговоров предполагает, что для нас важнейшими становятся переговоры США-ЕС. Я об этом неоднократно писал и сейчас только повторю: наша главная задача удержаться в политическом периметре и периметре безопасности ЕС. Подчеркну отдельно: США вынуждены будут вести эти переговоры (в отличие от нашей войны выйти из этих переговоров США не могут), ведь это ключевая точка противостояния с Китаем.

Что касается войны, то следующее переговорное окно откроется только после окончания летней военной кампании.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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