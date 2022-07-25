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Переговорный процесс с Рф пока категорически невозможен

Михаил Подоляк

политтехнолог

25 июля 2022, 10:26

Не потому, что Украина хочет воевать. Нет. Но только потому что Украина обязана воевать.

Украинские военные на танке
Украинские военные на танке / Фото УНИАН

Безусловно, нам очень хочется жить в идеальном мире. Чтобы все как по "учебнику добра": чёрное - это чёрное, без каких-либо маскирующих полутонов, а белые начинают и обязательно разгромно выигрывают. Но жизнь, увы, совсем не идеальна и состоит из тысяч разных дорог. Каждая из которых в начале покрыта сплошным туманом и далеко не все из них (дорог) - дороги чемпионов. Вернее, вообще все эти дороги - это, скорее, испытания, разочарования, попытки, "вопреки", "потому что нужно дойти", страдания. Иногда очень страшные. До изломанных криком бессилия зубов. Особенно, если у тебя в соседях большое звериное племя, которое питается душами убитых ими чужих детей. Которое платит пухлые гонорары тем, кто изощреннее оправдает коллективное насилие. Которое по вечерам собирает свою элиту в смокингах и вечерних платьях в пол в Большом Кремлёвском зале, чтобы насладиться симфоническим концертом, состоящим из воплей украинских матерей и отцов, по много часов стоящими над телами своих растерзанных детей.

Читайте также"Пока им не набьют лицо, они ничего не поймут": Зеленский о переговорах с РФА чемпионами, победителями все/равно становятся только те, кто идёт до конца. Потому что первобытное русское зло обязательно должно быть наказано. Так и будем делать. Будем просто идти до конца. И наказывать. И изгонять. И беспредельно экзорцизмить…

Переговорный процесс с Рф пока категорически невозможен. По слогам - категорически. И не слушайте голоса "сирен", сладко зазывающих нас на острова вечной русской лжи. И не потому, что Украина хочет воевать. Нет. Но только потому что Украина обязана воевать. Ради собственного будущего… Не может быть никакой новой линии разграничения. Не может быть никакого следующего Минск-3, отправной точки новой кровавой трагедии. Не может быть никаких криминальных анклавов с омерзительными наименованиями на нашей территории. Иначе эта война бесконечна. Навсегда.

Изъеденные молью Вампиры обязательно продолжат высасывать нашу кровь. Россия, которая не проиграет, обнаглеет ещё больше. Намного больше. Понты свои варварские будет хлебать уже не лаптями, а бездонными коромыслами. Миллионы лупоглазых субъектов в свои лужённые голодные глотки беспрестанно будут орать на Кровавой площади возле Мавзолея реваншистские пьяные песни: "убей, убей, убей"…

Ядовитая змеиная буква Z окончательно заменит им все прочие слова, речи, мысли. Перерожденное Z-племя обязательно апгрейдит свой арсенал смерти, наплодив ещё больше сразу/устаревших ракет, снарядов, ржавых танков. Но просто всего этого будет убийственно много. Количество военной ржи и килограммы "бесполезного мяса" всегда ведь отличали русских от остальных. Они внесут коррективы в свои военные технологии. Они посадят сотню нынешних своих генералов в зловонные тюремные ямы, чтобы прочим неповадно было так постыдно проигрывать.

Они восстановят заградотряды по всей страны, чтобы никто и думать не хотел "спрыгнуть с войны". Они намобилизуют ещё несколько сот тысяч пьяных бурят, алтайцев, эвенков, дагестанцев, хакасцев, хантийцев, мордвы. Короче, всех подряд. Перед этим ещё больше погрузив их в нищету, чтобы месяцами жрали только редкую траву. И потом голодная орда опять саранчовым хороводом попытается взять наши земли. А дальше - на Европу. Сеять повсеместно свой смрад, злобу и смерть…

Читайте такжеНовый бред Путина: войска РФ отвели от Киева якобы "ради переговоров"Переговорный процесс не принесёт пока пользы. Никому. Даже тем наивным представителям западных политических элит, которые по глупости или же по столь вкусной коррупционно-лоббистской причине думают, что "можно договориться". Всего лишь немного уступив. Нет, нельзя. Никак. Вообще. Рф сейчас в таком состоянии, что всегда будет только хуже. Они достигли пика собственного вырождения - поэтому убийства, кровь, шантаж и война. Переговоры не усмирят их, но только раззадорят. В конце концов это приведёт нас к ещё большим трагедиям, страданиям, разрушениям и массовым смертям.

Просто потому, что современная Россия - эта обозлённая на всех страна в рванных носках/штанах, но с болезненным комплексом величия. Незамутненное такое адское адище. И это адище никак и нигде не пересекается с ценностями, принципами, способами жизни современного человечества. Выраженные садистские наклонности, специальный военный интеллект некрофилов, отрицательный кадровый отбор людоедов на ключевые государевы и пропагандистские должности, государственная идеология агрессивного олигофренизма с флажком в руке и обязательный культ царя "Ивана Грозного"…

И вот вопрос: если все это столь очевидно доминирует в России, то почему кто/то полагает, что человечество может сидеть за столом переговоров с демоническим щупальцем, опять проникшим на Землю? Щупальца монстров обязательно нужно отсекать. Хотя бы так, как это было сделано 77 лет назад в крохотном Нюрнберге… Увы, но делать это будет сейчас только Украина. Поэтому просыпаемся, вытираем слёзы памяти о наших родных, которые ушли в вечность, берём любое стрелковое и выходим на свои туманные дороги. Ведь все они ведут к победе. Просто нужно упорно идти вперёд…

Михаил Подоляк
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