Переговорные качели: что нам не известно

Самое главное, логика снятия санкций - это предложения Дмитриева, где США гарантируют доступ к европейскому рынку российских подсанкционных товаров.

https://opinions.glavred.info/peregovornye-kacheli-chto-nam-ne-izvestno-10688246.html Ссылка скопирована

Переговоры Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

1. После первоначального скепсиса, когда казалось, что все зашло в тупик и Трамп даже объявил о пошлинах для Индии ситуация начала динамично развиваться. Похоже все это время происходят многосторонние переговоры. И ситуация меняется, де-факто, в онлайн режиме.

2. Трамп будет встречаться с Путиным только при условии, если действительно будет какой-то прорыв. При этом надо понимать, что ценность встречи, как таковой, у Путина и Трампа разная. Путину она явно важнее.

3. На данный момент, с большой долей уверенности, можем говорить о четырех базовых предложениях США (похоже, что они в той или иной степени согласованы с ЕС), хотя здесь также пока до конца не все ясно. Каковы эти предложения:

видео дня

- остановка боевых действий плюс-минус по линии фронта, а оккупированные территории, де-факто, признаются российскими. Детали такого признания пока непонятны до конца. Пока исходим из "прецедента" оккупированных Литвы, Латвии, Эстонии, которые Запад, вроде как не признавал советскими), хотя это лишь догадки.

- Украина не вступает в НАТО. Пока не понятно насчет обязательного нейтрального статуса (похоже, что россияне будут на этом настаивать).

- Срочные выборы Президента сразу после соглашения. Похоже, что предыдущее требование не допускать к выборам Зеленского не поднимается.

- С России снимаются санкции. На данный момент это наименее понятный вопрос, в том смысле, что не понятна очередность и глубина снятия. А самое главное, логика снятия - это предложения Дмитриева, где США гарантируют доступ к европейскому рынку российских подсанкционных товаров, которые будут продаваться под американским флагом (условные совместные торговые дома) или это будет какая-то другая модель (пока это неизвестно). Единственное, что точно известно - стороны договариваются о снятии санкций

4. можно не сомневаться, что россияне выставят условия о языке и церкви (формат пока непонятен).

5. На каждом этапе договоренности могут сорваться по самым разным причинам. Поэтому продолжаем жить в этих переговорных качелях.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред