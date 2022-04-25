Передышка для Украины: чем важны взрывы в Брянске

Взрыв в Брянске / Соцсети

Что такое нефтебаза в Брянске?

Ответ может быть простым: передышка.

Смотрим на карту. Брянская инфраструктура (пока неизвестно точно, сгорели только хранилища топлива или заодно и инфраструктура нефтепровода "Дружба") является основной для поставок ГСМ на военную базу в Клинцах. Одно из мест концентрации российских войск перед вторжением и место, где переформировываются (и пополняются техникой и ЛС) войска, выведенные с территории Беларуси (Полесская и Черниговская группировки) и с территории Сумской области.

Наступление русских на Донбассе пробуксовывает. И вероятность повторного (отвлекающего) удара русских в направлении Новгород-Северский - Шостка была не нулевой. Сейчас это маловероятно.

Добавляем сюда же проблемы на ЖД путях, которые мигрируют вслед за русской техникой на территорию РФ. Коммутационное оборудование почему-то загорается. Особенно в приграничных с Беларусью районах.

И, наконец, ещё один факт: вспомним Белгород и тамошние склады ГСМ. Которые были там, если быть точным. Это уже база снабжения группировки, наступающей на Харьковском направлении.

Таким образом РФ лишилась сразу двух точек обеспечения своих войск топливом. Российские генералы, думая как поразить нефтебазы на территории Украины, видимо, не рассчитывали, что то же самое может быть и у них в тылу.

Читайте такжеОбстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцевЯвляется ли это непреодолимой проблемой для русских? Нет. Это даёт Украине время - 2-3 суток и меняет логистику снабжения ГСМ оккупантов, пытающихся наступать. Простая арифметика: чем дальше нефтебаза от линии фронта, тем больше бензовозов (вагонов, если снабжение по ЖД) необходимо для поставки топлива в войска. И тем более уязвимыми становятся колонны снабжения.

Ну и, наконец, "а если проблема с инфраструктурой нефтепровода "Дружба"? Тут, увы, критичного урона вряд ли стоит ожидать. Ближайшая компрессорная станция - Унеча - это в 30 км от Брянска. В самом областном центре, возможно, технические резервуары, база хранения оборудования для обслуживания и т.д. Поэтому тут, максимум, падение давления "в трубе" на несколько суток. Не больше.