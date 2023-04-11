Pentagon leaks: настоящие документы или нет?

Россияне перекрутили документы и запустили их уже против нас, с тем, что там вроде бы очень чувствительная информация.

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Слитые документы были попыткой ввести в заблуждение российский штаб / ua.depositphotos.com и 93 ОМБр

Вопрос слитых документов из Пентагона не утихает несколько дней. И главный вопрос, на который до сих пор нет ответа: настоящие документы или нет. На этот вопрос и не будет короткого ответа, потому что все значительно сложнее.

Из того, что я вижу на данный момент ситуация разворачивалась таким образом. Сначала документы действительно были слиты, но не раскручивались. Тогда эти же документы уже были раскручены, но с российскими правками.

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Есть ли в документах правдивая информация? Есть ли лживая? Большая часть правдивой информации из этих документов, на самом деле, доступна в открытых источниках. А большинство лживой трудно проверить, но можно понять по тому, какую задачу она выполняла. Так, например, информация о возможностях американской разведки должна напугать россиян масштабом их проникновения в их структуры. Тогда как информация о потерях должна напугать наше общество, что ему врут.

Поэтому мой вывод таков. Слитые документы были попыткой ввести в заблуждение российский штаб. Зато россияне перекрутили документы и запустили их уже против нас, с тем, что там вроде бы очень чувствительная информация.

При любых обстоятельствах особого вреда эти документы нанести нам не могут. Тем более, если их слили. Если бы россияне доверяли этим документам - они бы точно не сливали и не раскручивали их, а ждали бы, подтвердим ли мы их подлинность своими действиями.

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