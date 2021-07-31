Пенсия Хомчака и борьба с коррупцией: почему Зеленский "трясет" силовиков

Владимир Зеленский продолжает кадровые ротации в силовых ведомствах / Reuters

После таких громких увольнений в оборонном секторе, которые произошли за последнее время, всегда идет ослабление оперативного стратегического руководства. Потому что наработанная модель безопасности и обороны, проведения стратегических операций на линии разграничения формат нового вооружения во многом зависит от командующего. Стратегически это не подрывает позиции обороны, но на определенный период может понадобиться перегруппировка командного состава ВСУ – подбор новых кадров в Генштаб и на оперативные направления и выработки новых подходов к обороне государства.

Но все вышеназванное – скорее последствия. А вот причина в том, что на законодательном уровне не отработана сама модель жесткого разделения полномочий между министром обороны и главнокомандующим ВСУ.

И этот формат, который создает противоречия, привел к тому, что не было согласованной позиции по финансированию ВСУ, оборонному заказу, не были своевременно задействованы программы обеспечения военнослужащих не только вооружением, но и горючим, формой. Как результат-это привело к понижению уровня готовности ВСУ и дисбалансу в руководстве.

Поэтому президент не смог с помощью переговоров урегулировать данную ситуацию, и соответственно, на определенном этапе обострились проблемы, поэтому и было принято решение о смещении заместителей министра обороны и, соответственно, чтобы снять напряжение между министром и главнокомандующим, уволил Хомчака и пошел на ротацию.

Учитывая предыдущие заслуги Хомчака, его решили задействовать в аппарате СНБО. Хотя это понижение – если не пенсия, то, по крайней мере, предпенсионный состояние, которое не дает ему использовать свои качества главнокомандующего, а не быть на уровне советника, аналитика, который будет готовить соответствующие решения СНБО.

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По каждому из направлений силового блока, где недавно произошли кадровые перестановки, есть свои причины, которые связаны или с невыполнением стратегических задач. Например, в СБУ это борьба с теневыми схемами и контрабандой, или же причастность к этим схемам сотрудников. Причем информацию об этом Зеленский получил не только внутри страны, но и от коллег – мы неоднократно были свидетелями заявлений партнеров о коррупции в различных сферах, поэтому ему не оставалось ничего другого, как совершить этот шаг. С другой стороны, еще одна составляющая – распределение влияния на кадровые назначения.

В службе внешней разведки есть проблема, связанная с Чаусом и событиями вокруг его похищения, которая поднялась на международный уровень. В частности, об этом Зеленскому направлению несколько раз говорила президент Молдовы Майя Санду. И в этой ситуации бывший глава разведки оказался крайним, хотя такие операции без санкции руководства государства не проводятся.

В любом случае, кадровые ротации свидетельствуют о том, что усилилась кадры, завязанные на Офисе президента. Предвидя то, что осенью могут произойти мобилизация общественных процессов, связанных с социальными проблемами – по земле, малому и среднему бизнесу, зарплатам, налогам и многим другим секторам экономики.

Поэтому надо укрепить правоохранительный блок-МВД, СБУ лояльными людьми, которые будут выполнять задачи. Однако есть одно " но " - имея большую практику истории развития государства, если протесты будут нарастать, никакие правоохранительные органы на определенном этапе не смогут это нейтрализовать. Против людей не пойдешь, поэтому надо решать проблемы людей, но не усилением репрессий и обретения своих людей в безопасности ведомствах.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда