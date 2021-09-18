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Пенсия для Лаврова и никаких существенных изменений: что ждет Россию после выборов в Госдуму

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

18 сентября 2021, 06:29

Для протестов в России сегодня нет базы, потому что нет лидеров, которые могли бы вывести людей на улицы.

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В России начались выборы в Госдуму / Reuters

В России начались выборы в Госдуму. Одна из интриг этих выборов – состоятся ли после них какие-то изменения в РФ, поскольку по спискам "Единой России" баллотируется большое количество действующих министров, в том числе – Шойгу и Лавров, а большое количество губернаторов выдвигаются как мажоритарщики. Соответственно, интрига того, кто именно уйдет, кто придет на их место и как это скажется на раскладах и какие "башни" усилят влияние, сохраняется.

Конечно, любые выборы приводят к изменениям в политическом ландшафте. Однако, согласно Конституции РФ, основные кадровые изменения происходят после президентских выборов, а не выборов в Госдуму. Правда, нынешние выборы в этом плане более интересны, потому что сразу несколько ключевых фигур баллотируются в российский парламент.

Дело в том, что, во-первых, такое "понижение" происходит из-за популярности политических фигур в российском обществе. Например, популярность Шойгу или Лаврова чрезвычайно высока, поэтому они могут стать флагманами для электората. Второй момент – в российских колополітичних тусовках уже давно поговаривают о том, что, например, Лавров, уже давно просится в отставку с поста министра иностранных дел. Тем более, что на протяжении последних лет ключевой фигурой во внешней политике был не он, а сколько помощник Путина Ушаков. Поэтому в данной ситуации его избрание в Госдуму вообще может стать своеобразным завершением политической карьеры.

То есть реально это - метод естественной замены диктаторов и ключевых фигур. И независимо от этого, для протестов в России сегодня нет базы, потому что нет лидеров, которые могли бы вывести людей на улицы, нет доверия тем лидерам и нет в целом серьезных предпосылок. Протестный электорат сегодня аккумулирован в поддержку коммунистов, которые сейчас выступают главной оппозиционной силой, но очевидно, что с коммунистами в Кремле научились работать и есть определенный симбиоз.

Хотя вполне возможно аномальное присутствие коммунистов в Госдуме, ведь некоторые социологи пророчат им более 25% поддержки на выборах, в то же время это вряд ли повлияет на ситуацию в Российской Федерации – как максимум, это может привести разве что к аппаратным выяснениям отношений между представителями разных групп власти. Условно говоря, кто наделал "косяков" и через Единая Россия набрала на несколько процентов меньше, чем могла.

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Читайте такжеЗачем Путин проводит выборы в РоссииПлюс ко всему, неизвестно, сколько именно партий пройдет в Государственную Думу, потому что данные разные. В частности, наиболее вероятны два варианта – или же сохранятся те же четыре партии, что существовали ранее, или же могут преодолеть 5-процентный барьер либеральное объединение "Новые люди" и партия пенсионеров, но вряд ли их появление повлияет на политическую ситуацию в России.

Однако стоит заметить, что голосование украинцев с неподконтрольных территорий для правящей партии – скорее символический жест, потому что сам факт голосования этих людей более важен, чем результат. Тем более, что правящая партия не имеет большой поддержки на Донбассе.

Константин Бондаренко, политолог, историк, руководитель фонда "Украинская политика", специально для Главреда

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новости России Кость Бондаренко Сергей Лавров Сергей Шойгу Выборы в Госдуму России-2021
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