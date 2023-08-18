Пенсионер Саркози позорно сплясал под дудку Кремля

Саркози 10 лет уже не в курсе происходящего в РФ.

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Саркози / Коллаж Главред, фото pixabay, Википедия

Издательство начало промоутировать новую толстую книгу мемуаров Саркози, в связи с чем политический пенсионер дал интервью Фигаро.

В нем, в частности, он говорит, что Украине надо дать гарантии безопасности от агрессии, но она должна остаться нейтральной и не вступать в ЕС и НАТО.

Анекдотичным выглядит публикация фрагментов интервью на официальном кремлевском ресурсе ИноСМИ.

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Бедный Саркози хотел в интервью, образно говоря, протянуть свои слабеющие "руки дружбы" Кремлю. Однако! ЦИТАТА (в скобках ИноСМИ сообщает читателю свои обязательные поправки):

"...Николя Саркози также считает, что возврат Крыма, присоединенного в 2014 году Россией, невозможен. Кроме того, он опасается "замороженного конфликта", в котором Украина будет стремиться "отвоевать то, что у нее несправедливо забрали" (субъективное мнение, потерянные Украиной территории были присоединены к России по результатам законных народных референдумов, — Прим. ИноСМИ). По его словам, урегулированию вооруженных действий будет способствовать организация "референдумов под строгим контролем международного сообщества для окончательного и прозрачного решения территориальных вопросов", в частности, о спорных землях на востоке и юге Украины (фактически эти земли уже не принадлежат Украине, — Прим. ИноСМИ).

Надо перевести это на французский и вместе со скрином послать старику Саркози. Поскольку он 10 лет уже не в курсе происходящего в РФ.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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