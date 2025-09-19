Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальше

НАТО сейчас - это всадник без головы, потому что голова, которой всегда были США, сейчас живет иллюзиями "ПЕРЕЗАГРУЗКИ" с русскими.

https://opinions.glavred.info/pechalnaya-reakciya-nato-na-drony-rf-v-polshe-chto-budet-dalshe-10699130.html Ссылка скопирована

Дроны в Польше / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Итак, можно подвести первые политические итоги атаки россиян на Польшу, и они совсем не радужные для НАТО. Фактически, мы наблюдаем более активное размывание системы коллективной безопасности, которая и без того уже была под значительным ударом.

Понятно, что все, что произошло, это не о "5 статье" (как бы абстрактно та не была сформулирована). В правительстве Польши массированное попадание российских дронов в собственное воздушное пространство назвали "провокацией", и это, видимо, действительно была провокация, проведенная россиянами с целью определения границ возможного для себя. И эта провокация оказалась вполне успешной.

В чем главная проблема? Проблем, на самом деле, две.

видео дня

Во-первых, не было четкой реакции со стороны структур НАТО и ведущих государств. Кто-то "осуждал", кто-то выражал обеспокоенность, а для Трампа вообще "это могла быть ошибка", хотя даже польские чиновники, обычно максимально лояльные к США, отмечали, что ни о какой ошибке не могло быть и речи. Следовательно, даже на уровне слов и формулировок НАТО не может определиться с чем-то подобным позиции.

Во-вторых, выбранный путь ответов на "провокации" был сразу исключительно пассивным. Польша требует больше ПВО, страны НАТО перебрасывают туда самолеты. Ведутся разговоры об усвоении украинского опыта в сбивании дронов... Это все хорошо, но это пассивный ответ и это игра по правилам кремлевского агрессора. Если весь ответ будет сводиться к тому, чтобы "усиливать ПВО", то россияне, не чувствуя для себя никаких угроз, просто начнут усиливать давление. Посылать больше дронов, больше дронов с боевой частью. Для них, в общем-то, и 800 дронов в день - не проблема. А из 800 дронов точно что-то куда-то попадет. И что дальше? Но они не будут посылать 800. Они будут медленно расширять границы возможного для себя, осуществляя психологическое давление на страны НАТО и их общественное мнение.

Задача же россиян - не "захватить прямо сейчас Польшу". Нет, это если и перспектива, то отдаленная. Пока им надо "шатать НАТО" и усиливать антиевропейские и пророссийские настроения. Если они перейдут к "системным провокациям", то на их фоне можно будет развернуть политическую активность в восточноевропейских странах, что "только дружба с рашкой спасет нас от дронов", и продвигать таким образом своих агентов влияния. Ну а беспомощность структур НАТО будет для подобной игры прекрасной иллюстрацией. Это то, куда в конце концов приведет НАТО пассивный ответ.

Что же они должны были делать? Показать, что активно реагировать могут не только российские агрессоры, и что не только они могут задавать правила игры. Самый очевидный ответ - перенос переднего края ПВО НАТО на территорию Украины. Объявить прямо, что это ответ на российскую провокацию, и что теперь НАТО будет сбивать все, что будет приближаться к их границам. Это был бы понятный для россиян ответ.

Еще лучше было бы скооперироваться с украинскими силами и показательно, например, организовать небольшой кратер на месте производства "шахедов" в российской Елабуге. Это был бы максимально доходчивый месседж, который могли бы подать сами украинцы, с помощью западных партнеров.

То, что украинцы могут удивлять, они доказали на этой неделе, когда произошло несколько знаковых поражений на территории врага. Буквально недавно, 12 сентября от СБУ поступило сообщение, что дронами поражен Приморск - ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого рф обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно $15 млрд.

До этого все мы помним о кампании по уничтожению различных узлов нефтяной инфраструктуры рф. Включая легендарную "Дружбу". Ну а под конец недели ГУР отчиталось о впечатлении новых НПЗ. В том числе и очень отдаленных - аж в самой Башкирии. Все это Украина делает сама. Конечно, если бы добавилась мощь НАТО, то и эффективность возросла, и можно было бы не только уничтожать НПЗ и нефтебазы, но и несколько солиднее.

Но понятно, что НАТО на это не пойдет, а начнет накапливать ПВО "для себя". И это, кстати, тоже могла быть задача россиян. Заставить европейских партнеров остановить передачу ПВО и ракет к ним для Украины из-за собственных панических опасений. И неважно, что "Пэтриот" - это не лучший вариант, чтобы сбивать дроны, и здесь лучше не забирать что-то у Украины, а кооперироваться с ней. Как это, например, делает Дания, дальновидно работая над совместным с Украиной производством твердого ракетного топлива.

В принципе, даже я не ожидал столь беззубого ответа от НАТО. И на это есть причины. НАТО сейчас - это всадник без головы, потому что голова, которой всегда были США, сейчас живет иллюзиями "ПЕРЕЗАГРУЗКИ" с россиянами, и не хочет донимать "вторую Власть". Поэтому россияне будут наглеть, и не сомневайтесь, а еще пытаться отбиться от них только пассивной обороной - это просто разжигать в них агрессию и "кураж", который можно остановить только ударами.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред