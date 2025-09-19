Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальше

Петр Олещук
19 сентября 2025, 06:10
67
НАТО сейчас - это всадник без головы, потому что голова, которой всегда были США, сейчас живет иллюзиями "ПЕРЕЗАГРУЗКИ" с русскими.
Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальше
Дроны в Польше / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Итак, можно подвести первые политические итоги атаки россиян на Польшу, и они совсем не радужные для НАТО. Фактически, мы наблюдаем более активное размывание системы коллективной безопасности, которая и без того уже была под значительным ударом.

Понятно, что все, что произошло, это не о "5 статье" (как бы абстрактно та не была сформулирована). В правительстве Польши массированное попадание российских дронов в собственное воздушное пространство назвали "провокацией", и это, видимо, действительно была провокация, проведенная россиянами с целью определения границ возможного для себя. И эта провокация оказалась вполне успешной.

В чем главная проблема? Проблем, на самом деле, две.

видео дня

Во-первых, не было четкой реакции со стороны структур НАТО и ведущих государств. Кто-то "осуждал", кто-то выражал обеспокоенность, а для Трампа вообще "это могла быть ошибка", хотя даже польские чиновники, обычно максимально лояльные к США, отмечали, что ни о какой ошибке не могло быть и речи. Следовательно, даже на уровне слов и формулировок НАТО не может определиться с чем-то подобным позиции.

Во-вторых, выбранный путь ответов на "провокации" был сразу исключительно пассивным. Польша требует больше ПВО, страны НАТО перебрасывают туда самолеты. Ведутся разговоры об усвоении украинского опыта в сбивании дронов... Это все хорошо, но это пассивный ответ и это игра по правилам кремлевского агрессора. Если весь ответ будет сводиться к тому, чтобы "усиливать ПВО", то россияне, не чувствуя для себя никаких угроз, просто начнут усиливать давление. Посылать больше дронов, больше дронов с боевой частью. Для них, в общем-то, и 800 дронов в день - не проблема. А из 800 дронов точно что-то куда-то попадет. И что дальше? Но они не будут посылать 800. Они будут медленно расширять границы возможного для себя, осуществляя психологическое давление на страны НАТО и их общественное мнение.

Задача же россиян - не "захватить прямо сейчас Польшу". Нет, это если и перспектива, то отдаленная. Пока им надо "шатать НАТО" и усиливать антиевропейские и пророссийские настроения. Если они перейдут к "системным провокациям", то на их фоне можно будет развернуть политическую активность в восточноевропейских странах, что "только дружба с рашкой спасет нас от дронов", и продвигать таким образом своих агентов влияния. Ну а беспомощность структур НАТО будет для подобной игры прекрасной иллюстрацией. Это то, куда в конце концов приведет НАТО пассивный ответ.

Что же они должны были делать? Показать, что активно реагировать могут не только российские агрессоры, и что не только они могут задавать правила игры. Самый очевидный ответ - перенос переднего края ПВО НАТО на территорию Украины. Объявить прямо, что это ответ на российскую провокацию, и что теперь НАТО будет сбивать все, что будет приближаться к их границам. Это был бы понятный для россиян ответ.

Еще лучше было бы скооперироваться с украинскими силами и показательно, например, организовать небольшой кратер на месте производства "шахедов" в российской Елабуге. Это был бы максимально доходчивый месседж, который могли бы подать сами украинцы, с помощью западных партнеров.

То, что украинцы могут удивлять, они доказали на этой неделе, когда произошло несколько знаковых поражений на территории врага. Буквально недавно, 12 сентября от СБУ поступило сообщение, что дронами поражен Приморск - ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого рф обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно $15 млрд.

До этого все мы помним о кампании по уничтожению различных узлов нефтяной инфраструктуры рф. Включая легендарную "Дружбу". Ну а под конец недели ГУР отчиталось о впечатлении новых НПЗ. В том числе и очень отдаленных - аж в самой Башкирии. Все это Украина делает сама. Конечно, если бы добавилась мощь НАТО, то и эффективность возросла, и можно было бы не только уничтожать НПЗ и нефтебазы, но и несколько солиднее.

Но понятно, что НАТО на это не пойдет, а начнет накапливать ПВО "для себя". И это, кстати, тоже могла быть задача россиян. Заставить европейских партнеров остановить передачу ПВО и ракет к ним для Украины из-за собственных панических опасений. И неважно, что "Пэтриот" - это не лучший вариант, чтобы сбивать дроны, и здесь лучше не забирать что-то у Украины, а кооперироваться с ней. Как это, например, делает Дания, дальновидно работая над совместным с Украиной производством твердого ракетного топлива.

В принципе, даже я не ожидал столь беззубого ответа от НАТО. И на это есть причины. НАТО сейчас - это всадник без головы, потому что голова, которой всегда были США, сейчас живет иллюзиями "ПЕРЕЗАГРУЗКИ" с россиянами, и не хочет донимать "вторую Власть". Поэтому россияне будут наглеть, и не сомневайтесь, а еще пытаться отбиться от них только пассивной обороной - это просто разжигать в них агрессию и "кураж", который можно остановить только ударами.

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Петр Олещук Налет дронов РФ на Польшу
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

06:53Война
Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

01:37Война
Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

00:06Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Предки могли быть поляками: какие фамилии указывают на иностранные корни

Предки могли быть поляками: какие фамилии указывают на иностранные корни

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Последние новости

06:53

РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

06:10

Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальшемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд

05:44

Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

05:15

Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска": ответ удивитВидео

Россия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – НовакРоссия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – Новак
04:30

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

04:09

Китай поставил дедлайн Путину для окончания войны - стали известны сроки

03:54

Конец сентября подарит облегчение: какие ТОП-3 знака закроют старые гештальты

03:24

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

Реклама
02:40

Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстатьсяВидео

01:37

Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

01:30

После клинической смерти и покушения: как сейчас выглядит Лесик

00:54

Новая стратегия защиты от "Шахедов": Шмыгаль рассказал о масштабном плане

00:06

Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

18 сентября, четверг
23:47

Осенний щит для винограда - простой раствор, который поможет пережить зиму

22:45

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:14

"Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым

22:11

В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона: насколько он опасен

21:57

Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражаютВидео

21:44

"Правило 10 секунд": эксперты раскрыли, как реально уменьшить расход топлива в городе

Реклама
21:33

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"Видео

21:22

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:12

Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

20:53

Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

20:51

Кремль пытается скрыть: раскрыто, сколько НПЗ смогла поразить Украина

20:32

"У них и спросите": Ребров жестко ответил насчет перехода в европейский гранд

20:30

Худший сосед: с чем категорически нельзя хранить лукВидео

20:23

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг перенес операцию

20:18

Украина могла вступить в НАТО еще 71 год назад - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

20:00

В рейтинге ФИФА впервые за 10 месяцев сменился лидер, Украина ухудшила позицию

19:53

Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

19:28

Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября

19:25

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:22

Путинистка Шукшина приготовилась к собственной смерти

19:17

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

19:10

Сколько будет воевать Россия?мнение

18:47

Назвала вещи своими именами: Успенская может сесть в тюрьму за слова о войне

18:35

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:33

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: назван неожиданный ответ

18:30

Фонд Андрея Матюхи поддержал первые тренинги "Защита ремонтников Укренерго" актуально

Реклама
18:20

Пугачеву хотят лишить звания народной артистки и посадить на нары: какой срок ей светит

18:18

Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоватьсяВидео

17:55

С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

17:43

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарийВидео

17:43

Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

17:40

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:34

Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

17:27

Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

17:03

Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

16:54

Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять