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Пазл осеннего прекращения огня

Александр Кочетков
17 мая 2024, 08:10
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По ту линию фронта путин симметрично собрался в Китай выслушивать советы-установки Си Цзиньпина.
Пазл осеннего прекращения огня
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Ситуация вокруг потенциальных мирных переговоров Украины и России - конечно, через посредников и как результат соответствующей конференции в Швейцарии, состоит из многих фрагментов. Но если начать сводить все воедино, то картинка становится узнаваемой.

Визит в Киев американского гитариста и по совместительству госсекретаря США Э. Блинкена, по информационным утечкам, был посвящен получению принципиального согласия от украинского руководства на такие переговоры. Аргументом, видимо, была поставка от Штатов очередной партии жизненно необходимого нам оружия и боеприпасов, а также полуразрешение использовать это оружие по территории агрессора. Поскольку об этом пакете помощи информируют прессу, то такие согласие получено.

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Кстати, это выглядит очень похожим на подход, провозглашенный Д. Трампом, то есть, демократы лишают республиканцев их наработок, благо, в политике авторское право не действует.

По ту линию фронта Путин симметрично собрался в Китай выслушивать советы-установки Си Цзиньпина. А перед визитом еще раз повторил, что недоимперия готова на переговоры с Украиной, но агрессору, видите ли нужны "гарантии безопасности". Это кремлевский фюрерок так называет согласие западных партнеров Украины пойти на прекращение огня без вывода оккупационных войск из Украины. Или хотя бы неполного вывода, с оставлением, как минимум, коридора в Крым по суше.

И тогда бешеные атаки российских войск, которые происходят сейчас, становятся довольно логичными - это усиление переговорной позиции, а цена там никогда никого не беспокоила.

Так же становится понятным промедление украинской власти с проведением массовой мобилизации - в случае прекращения боевых действий проводить ее будет значительно легче. И недавние кадровые изменения в руководстве ВСУ тоже четко ложатся в этот переговорный пазл.

Еще один элемент из него - странная смелость некоторых наших европейских партнеров относительно ввода своих войск в Украину. Напомню, что вслед за Францией такую потенциальную готовность выразила Швеция. И Великобритания на нечто подобное намекает. Ну, так если огонь на фронте прекратится, будет создана буферная зона, то ввод в нее войск из стран НАТО выглядит безопасным и поэтому довольно вероятным.

И напоследок, от украинских официальных лиц, того же Д. Кулебы, начали раздаваться намеки на то, что переговоры на определенных условиях никто не отвергал. Понятно, что дипломаты - они всегда о переговорах, но это очень похоже на подготовку общественного мнения.

Так что, мирные переговоры точно состоятся? Нет, пока что можно говорить лишь о том, что их вероятность значительно повысилась. В любом случае, прекращение огня будет лишь паузой в войне, которую и мы, и недоимперия используют для усиления военного потенциала.

А если прекращение огня осенью все же состоится, то это будет предательство или победа? Не то, и не другое. Это будет объективная реальность, которую придется воспринимать. И разбираться, что и как делать дальше.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине Александр Кочетков мирные переговоры с Россией
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