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Пауза в войне не даст нам практически ничего

Евгений Дикий
2 декабря 2023, 06:05
Мы прекрасно понимаем, что никто нам на самом деле не предлагает "корейский вариант", то есть заморозку конфликта по действующей линии фронта на годы или десятилетия.
Пауза в войне не даст нам практически ничего
На фронте мы все время воюем меньшими силами / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Мы можем мобилизовать достаточное количество людей уже в 2024-м, чтобы наконец (впервые за эту войну) создать ситуацию нашего численного преобладания над врагом.

Последнее утверждение может показаться странным – ведь оккупантов на нашей земле что-то от 420 до 450 тысяч, тогда как нас защищает примерно миллион человек в пикселе.

Однако их четыреста тысяч - это именно воюющая армия, то есть фронт и ближайший прифронтовой тыл. Сюда не включены учебные полигоны с "мобиками", то есть их резервы, части на ротации в тылу, раненые (которые лечатся в России), госпитали, вся тыловая логистика, штабы и склады кроме тех что уже прямо у "передка" и тому подобное.

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Наш миллион - это все силы обороны, включая фронт, северную границу (где приходится держать немалые силы), резервы, части на ротации, десятки (если не сотни) тысяч раненых на лечении, всю тыловую логистику, части обеспечения, рембаты, даже включая ТЦК.

Поэтому на фронте мы все время воюем меньшими силами против превосходящих, и изменить это мы способны уже в следующем году – конечно, если поставим себе эту цель.

Зато пауза в войне не даст нам практически ничего, чего бы мы ни имели во время активных боевых действий, но будет полностью использована врагом и для наращивания и накопления его сил (которого не произойдет пока продолжаются бои, изнурительные и для нас, но еще больше для врага), и для разрушения нашей международной поддержки (которая и так ослабевает, а при условии когда можно будет "выдохнуть" и сказать "ну мы же не дали Пу одержать победу, там теперь пусть и плохой, но ведь мир", просто одновременно развалится).

Мы прекрасно понимаем, что никто нам на самом деле не предлагает "корейский вариант", то есть заморозку конфликта по действующей линии фронта на годы или десятилетия. Этот вариант имеет множество своих "минусов", но их можно даже не обсуждать, ведь в реальности этого для нас нет.

Нам предлагают "вьетнамский" или "чеченский" вариант, когда подписывается перемирие, которое не решает конфликт, а лишь "примораживает" и "подвешивает" его.

Россия зализывает раны и восстанавливает силы, работает над ошибками, и как только обстановка складывается выгодно для нее, все мирные соглашения мгновенно нарушаются, как то уже бывало не раз и не два.

В нашей памяти относительно свежи Вьетнам и Чечня, но вообще-то наша страна сама уже была жертвой нарушения Россией мирных соглашений – именно так прекратила свое существование УНР.

Продолжать войну в 2024, наращивать наши наступательные усилия, увеличивать армию путем массовой мобилизации – для нас трудный выбор, но это меньшее зло из двух реально возможных.

Это выбор, который оставляет нам шанс на победу, и шанс очень не нулевой. Перемирие практически равно нашему поражению. А чему равно наше поражение можно спросить у жителей Бучи.

Но для того чтобы наш шанс на победу превратился в победу, а не пополнил огромную коллекцию наших упущенных шансов, нам всем следует прожить 2024-й совсем не так как 2023-й, а чуть более похоже на 2022-й.

Публикуется с сокращением.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году-командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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