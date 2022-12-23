Пауки в кремлёвской банке жрут друг друга: Рогозина мог слить Пригожин

Старый уголовник решил устранить конкурента руками украинцев и слил им информацию.

Евгений Пригожин

Сорока на хвосте из Москвы принесла. Очень похоже, что задницу Рогозина подставил под обстрел Пригожин.

Как известно, сейчас в России идёт жестокая схватка за огромные военные и "восстановительные" бюджеты. В основном грызутся за них генералы МО, Пригожин, Кадыров, приграничные губернаторы, ребята из АП, Совмина и Ростеха.

Наживаются они на всем: на поставках "воздуха" для армии, строительстве бесполезных линий укреплений, обучении (только на бумаге) мобиков, восстановлении (мифическом) самими же ими уничтоженных городов и т.д.

Распил идёт такой, что не успевают карманы подставлять. Параллельно, допущенные к столу грызуться друг с другом и отгоняют ссаными тряпками голодных претендентов.

Рогозин мотался в последние месяцы по Донбассу как несытый волк, пытаясь отхватить там жирный кусок. Пригожин дал ему понять, чтобы свалил с его поляны, публично угрожал: "Мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания".

Но Рогозин не услышал предупреждение. Пытался даже огрызаться. Тогда старый уголовник решил устранить конкурента руками украинцев и слил им информацию о том, где и когда великий покоритель космоса будет праздновать свой день рождения (шпионов у Пригожина в Донбассе множество). В результате задницу Рогозина поимел украинский стальной штырь.

Чем ближе крах, тем интенсивнее жрут друг друга пауки в кремлёвской банке.

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