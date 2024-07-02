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"Патриоты Путина": чего ждать Украине от группы Орбана в Европарламенте

Андреас Умланд
2 июля 2024, 19:45
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Группировка Орбана, которая в лучшем случае может насчитывать пару десятков депутатов, может попытаться блокировать военную, финансовую поддержку для Украины.
Виктор Орбан, Европарламент
Виктор Орбан возглавил правую группу в Европарламенте / коллаж Главред, пресс-служба Европарламента

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш объявили о создании новой правой группы в Европейском парламенте.

Политики заключили "патриотический манифест за будущее Европы", где заявили, что Европейский Союз "обернулся против европейцев и теперь представляет интересы, противоречащие воле наций, регионов и небольших общин".

Уже сейчас можно сказать, что это будет довольно изолированная группа, которая, вероятно, будет голосовать часто против Украины в пользу России. Но не думаю, что это будет менять общее проукраинское направление Европарламента.

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Правый блок сейчас усилился, и это в некотором роде проблема. Но пока центристские фракции доминируют, голосования и дальше будут в пользу Украины. Тем более, что среди правых популистов есть и те, кто поддерживает Украину (яркий тому пример - партия Джорджии Мелони в Италии).

Группировку Орбана, которая в лучшем случае может насчитывать пару десятков депутатов, уже успели в шутку окрестить "патриотами Путина", поскольку представители всех трех объединенных партий являются пропутинскими. Они могут попытаться блокировать военную, финансовую поддержку для Украины, возможность вступления в Евросоюз, осуждения действий России, ряд юридических процедур и т.д.

Интересно, что в это объединение не вошла немецкая "Альтернатива для Германии". И уже это по факту дробит правый фланг в Европарламенте.

Другое дело, если со временем новосозданное правое крыло будет усиливаться другими партиями и тем самым перерасти во что-то значимое на общее направление решений Европарламента. Но это будет зависеть от того, как будет развиваться правый фланг. А именно – от того, к какой из фракций будет присоединяться множество независимых депутатов.

Так или иначе, Россия будет пытаться использовать правые партии в Европарламенте в качестве трибуны и с их помощью озвучивать российские нарративы.

Андреас Умланд, немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра Восточноевропейских исследований, специально для Главреда

Кто такой Андреас Умланд

Андреас Умланд – немецкий политолог. Кандидат исторических и политических наук, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы и главный редактор книжной серии "Советская и постсоветская политика и общество", пишет Википедия.

Специалист по вопросам российского ультранационализма и авторитаризма, европейского неофашизма, сравнительной демократизации, постсоветского высшего гуманитарного образования и обществоведения. Автор более 180 научных и публицистических статей о сегодняшних правоэкстремистских тенденциях и политических преобразованиях в Восточной Европе. С 2010 года – лектор Немецкой службы академических обменов (DAAD), доцент магистерской программы по немецким и европейским студиям кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

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