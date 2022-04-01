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Патриотизм гопников: почему России никогда не выиграть войну в Украине

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

1 апреля 2022, 19:34

Многовековая история России - это история выведения рабской породы человека. Поэтому у российской армии отсутствует мотивация, мужество и отвага.

Путин, война
Путин проиграл войну в Украине задолго до ее начала / Фото Reuters

Путиным война была проиграна до её начала. Этому послужили несколько основных причин.

Первая - это то, что человек управляемый бредовыми идеями и "хозяин мира" - абсолютно не понимал что такое Украина и украинский народ. Он писал огромные пространные псевдонаучные статьи про "одиннарод" и воспринимал украинцев как зеркальное отражение москалей и кацапов, глубинного российского народа. Который напрочь лишён человеческого достоинства и способности критически воспринимать действительность.

Два десятилетия тотальной пропаганды зомбоящика произвели массовую лоботомию россиян, лишив их способности вообще мыслить. Зачем напрягаться, если есть уже готовые мысли в зомбоящике. Там сказали "Украина враг, украинцы нацисты и бандеровцы, которые усеяли распятиями мальчиков всю свою землю" - значит так и есть.

Такие бредовые инъекции в мозг россияне получали на протяжении 22 лет. Любое альтернативное мнение жёстко зачищалось. Проявления любых прав и свобод человека жёстко рубились на корню. Оппозицию и СМИ зачистили.

Тотальный страх, исходящий от власти, овладел 140 млн. населения и превратился в основной инструмент управления огромной страной. Страх есть основная скрепа раши. Два поколения россиян воспитывались на пропагандистских клише и фейковой истории, прививающих агрессивность, ненависть, бандитскую героику и патриотизм гопников. Поэтому сегодня не следует удивляться данным социологии Левада-центра. Согласно ей 83% россиян поддерживают Путина и его войну в Украине, игнорируя груZ200, устремившийся большим потоком в РФ.

1/9 часть земной суши сейчас заселена населением рабской психологии. Диктаторам и тиранам так всегда проще править царством. Но отсутствие свобод кастрирует то, что называют духом и духовностью народа. Сегодня не следует удивляться, почему у российской армии отсутствует мотивация, мужество и отвага.

Многовековая история России - это история выведения рабской породы человека. Каких солдат может иметь такая армия!? Только немотивированную биомассу, пушечное мясо. Начиная войну, скудоумный бункерный диктатор отталкиваясь от версии одиннарод, понимал что такую Украину у него выйдет завоевать за три дня. Рабы с рабами на фронте поладят - так рассуждал кремлёвский бандит-лапетутник. Бояре и интеллектуальная обслуга решили его в этом не разубеждать. Дабы не навлечь на себя гнев пахана и продолжать спокойно грабить Россию.

Президент России с узким лобиком и мозгами шолоховского легендарного дела Щукаря - зрелище трагичное. Абсолютно лишённый способности рационально критично мыслить, он в состоянии натворить много беды и горя.

Украинская многовековая история заставляла наш народ всегда выживать и бороться за свою Свободу. Свободолюбие является определяющей чертой характера украинцев. Чтобы пронести её сквозь время, века до наших дней - украинской нации приходилось защищать свою свободу, проявляя мужество и отвагу на полях боя. История Украины обильно полита кровью и усыпана пеплом пожарищ. Для украинцев их земля священна, потому что она не просто кормит народ. Наша земля и её территории на земном шаре - это та земля, где украинцы могут жить Свободно. Так, как привыкли ещё до казацкой вольницы. Украинские земли - это территории, где нация может обращать своё свободолюбие в культуру и традиции. Рожать и воспитывать наших детей, передавая поколениям главное - страну , где они имеют возможность жить Свободно, развивая свою культуру и традиции.

Читайте такжеПутин обещал россиянам величие и войну в телевизоре, но сам ускорил крах России24 февраля 2022 года, рашистские войска посягнули на землю украинцев и нашу Свободу. Поэтому международному сообществу и врагу не стоит удивляться отваге и высокой мотивации украинцев защищать свою землю. Им не стоит удивляться тому, как за несколько дней в армию превратился весь украинский народ. Это несложно, когда оно заложено у нации веками на генетическом уровне. Вековыми культурой и традициями.

В Украине во все времена были сильны горизонтальные связи громады. Когда в их общий дом - в Украину - пришла общая беда... Украинцы легко объединяются по горизонтальным связям.

Свободные люди на поле боя всегда побеждают рабов!

Нет ничего удивительного, что в войне XXI века против нашего стратегического врага - России - Украина стала символом Свободы для всего Мира. На этой планете больше нет подобной второй нации, для которой Свобода и свободолюбие являются основой, фундаментом самоидентификаци. 70 лет убогой радянщины не смогли стереть у украинцев вековую историческую память и национальный генетический код Свободы.

Выйдя из джучиева улуса мокшане веками впитывали рабство и после ордынских ханов продолжили гнуть свою рабскую спину перед московскими князьями, императорами, ЦК компартии СССР. Названия режимов и времена не имели никакого значения.

Читайте такжеТри ноги путинизма: как лишить Россию зубов и заставить остановить войну в УкраинеАлгоритм взаимоотношений между властью и чернью всегда был одинаков и в их основе фундаментом взаимоотношений всегда был Произвол режима. В Кремле взирали на народ и огромную страну, как колонизаторы. Клановый клептократический коррупционно-олигархический режим Путина не стал исключением. Более того, Путин довёл историческую систему Произвола до совершенства в условиях современности.

Начавшаяся 24 февраля 2022 года война между Украиной и Россией - это война между украинской Свободой и российским Произволом. У произвола нет и никогда не будет ни малейших шансов победить Свободу! Это аксиома! Весь мир объединился и стал в поддержку Украины только потому, что Свободный народ защищает свою Свободу. Украина стала щитом для международного сообщества, защищая мир Свободы от мира тирании варварства.

Путин и его клика вряд ли в состоянии мыслить рационально и критически. Поэтому придётся им подсказать одну простую мысль.

Армия рабов не в состоянии быть мотивированной и эффективной, в какой бы войне она не участвовала. Это всегда будет пушечное мясо.

Причём сверху донизу. Благодаря длительной коррупции и желании тирана получать только ту информацию, которую он желает слышать, потоки дезинформации (лжи) два десятилетия доносились по всей властной вертикали снизу доверху. Так создавалась та виртуальная реальность, в которой на много лет застрял Путин. До 70% оборонного бюджета тупо воровалось. Самая Великая армия мира с её супер-оружием осталась только в мультиках. Когда ВерхоГлав живёт в виртуальной реальности лжи, он мыслит иррационально и принимает неадекватные решения.

Система управления государством утрачивает управляемость. В том числе армия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в украинско-российской войне уже через месяц сражений эксперты Пентагона и Минобороны Великобритании вынесли свою оценку войне и смертельный вердикт российской армии. Всё можно прочесть в авторитетной западной прессе.

На могильной плите российской армии очевидно должна быть написана следующая эпитафия:

Армию РФ погубили:

Рабский дух живой силы

Коррупция и ложь руководства РФ

Алчность и конвертируемость власти в мега-состояния. (И наоборот)

Путин для человечества сейчас действительно представляет экзистенциальную угрозу. Он невменяем и непредсказуем. Только его невменяемость не обусловлена классической психопатией. Здесь вопрос гораздо сложнее. Путиным управляют бредовые идеи. Если назоформы классической психиатрии имеют протокол фармакологического лечения... То вылечить человека от бредовых идей невозможно.

viber
война в Украине Владимир Путин
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