Патриотизм гопников: почему России никогда не выиграть войну в Украине

Путин проиграл войну в Украине задолго до ее начала / Фото Reuters

Путиным война была проиграна до её начала. Этому послужили несколько основных причин.

Первая - это то, что человек управляемый бредовыми идеями и "хозяин мира" - абсолютно не понимал что такое Украина и украинский народ. Он писал огромные пространные псевдонаучные статьи про "одиннарод" и воспринимал украинцев как зеркальное отражение москалей и кацапов, глубинного российского народа. Который напрочь лишён человеческого достоинства и способности критически воспринимать действительность.

Два десятилетия тотальной пропаганды зомбоящика произвели массовую лоботомию россиян, лишив их способности вообще мыслить. Зачем напрягаться, если есть уже готовые мысли в зомбоящике. Там сказали "Украина враг, украинцы нацисты и бандеровцы, которые усеяли распятиями мальчиков всю свою землю" - значит так и есть.

Такие бредовые инъекции в мозг россияне получали на протяжении 22 лет. Любое альтернативное мнение жёстко зачищалось. Проявления любых прав и свобод человека жёстко рубились на корню. Оппозицию и СМИ зачистили.

Тотальный страх, исходящий от власти, овладел 140 млн. населения и превратился в основной инструмент управления огромной страной. Страх есть основная скрепа раши. Два поколения россиян воспитывались на пропагандистских клише и фейковой истории, прививающих агрессивность, ненависть, бандитскую героику и патриотизм гопников. Поэтому сегодня не следует удивляться данным социологии Левада-центра. Согласно ей 83% россиян поддерживают Путина и его войну в Украине, игнорируя груZ200, устремившийся большим потоком в РФ.

1/9 часть земной суши сейчас заселена населением рабской психологии. Диктаторам и тиранам так всегда проще править царством. Но отсутствие свобод кастрирует то, что называют духом и духовностью народа. Сегодня не следует удивляться, почему у российской армии отсутствует мотивация, мужество и отвага.

Многовековая история России - это история выведения рабской породы человека. Каких солдат может иметь такая армия!? Только немотивированную биомассу, пушечное мясо. Начиная войну, скудоумный бункерный диктатор отталкиваясь от версии одиннарод, понимал что такую Украину у него выйдет завоевать за три дня. Рабы с рабами на фронте поладят - так рассуждал кремлёвский бандит-лапетутник. Бояре и интеллектуальная обслуга решили его в этом не разубеждать. Дабы не навлечь на себя гнев пахана и продолжать спокойно грабить Россию.

Президент России с узким лобиком и мозгами шолоховского легендарного дела Щукаря - зрелище трагичное. Абсолютно лишённый способности рационально критично мыслить, он в состоянии натворить много беды и горя.

Украинская многовековая история заставляла наш народ всегда выживать и бороться за свою Свободу. Свободолюбие является определяющей чертой характера украинцев. Чтобы пронести её сквозь время, века до наших дней - украинской нации приходилось защищать свою свободу, проявляя мужество и отвагу на полях боя. История Украины обильно полита кровью и усыпана пеплом пожарищ. Для украинцев их земля священна, потому что она не просто кормит народ. Наша земля и её территории на земном шаре - это та земля, где украинцы могут жить Свободно. Так, как привыкли ещё до казацкой вольницы. Украинские земли - это территории, где нация может обращать своё свободолюбие в культуру и традиции. Рожать и воспитывать наших детей, передавая поколениям главное - страну , где они имеют возможность жить Свободно, развивая свою культуру и традиции.

Читайте такжеПутин обещал россиянам величие и войну в телевизоре, но сам ускорил крах России24 февраля 2022 года, рашистские войска посягнули на землю украинцев и нашу Свободу. Поэтому международному сообществу и врагу не стоит удивляться отваге и высокой мотивации украинцев защищать свою землю. Им не стоит удивляться тому, как за несколько дней в армию превратился весь украинский народ. Это несложно, когда оно заложено у нации веками на генетическом уровне. Вековыми культурой и традициями.

В Украине во все времена были сильны горизонтальные связи громады. Когда в их общий дом - в Украину - пришла общая беда... Украинцы легко объединяются по горизонтальным связям.

Свободные люди на поле боя всегда побеждают рабов!

Нет ничего удивительного, что в войне XXI века против нашего стратегического врага - России - Украина стала символом Свободы для всего Мира. На этой планете больше нет подобной второй нации, для которой Свобода и свободолюбие являются основой, фундаментом самоидентификаци. 70 лет убогой радянщины не смогли стереть у украинцев вековую историческую память и национальный генетический код Свободы.

Выйдя из джучиева улуса мокшане веками впитывали рабство и после ордынских ханов продолжили гнуть свою рабскую спину перед московскими князьями, императорами, ЦК компартии СССР. Названия режимов и времена не имели никакого значения.

Читайте такжеТри ноги путинизма: как лишить Россию зубов и заставить остановить войну в УкраинеАлгоритм взаимоотношений между властью и чернью всегда был одинаков и в их основе фундаментом взаимоотношений всегда был Произвол режима. В Кремле взирали на народ и огромную страну, как колонизаторы. Клановый клептократический коррупционно-олигархический режим Путина не стал исключением. Более того, Путин довёл историческую систему Произвола до совершенства в условиях современности.

Начавшаяся 24 февраля 2022 года война между Украиной и Россией - это война между украинской Свободой и российским Произволом. У произвола нет и никогда не будет ни малейших шансов победить Свободу! Это аксиома! Весь мир объединился и стал в поддержку Украины только потому, что Свободный народ защищает свою Свободу. Украина стала щитом для международного сообщества, защищая мир Свободы от мира тирании варварства.

Путин и его клика вряд ли в состоянии мыслить рационально и критически. Поэтому придётся им подсказать одну простую мысль.

Армия рабов не в состоянии быть мотивированной и эффективной, в какой бы войне она не участвовала. Это всегда будет пушечное мясо.

Причём сверху донизу. Благодаря длительной коррупции и желании тирана получать только ту информацию, которую он желает слышать, потоки дезинформации (лжи) два десятилетия доносились по всей властной вертикали снизу доверху. Так создавалась та виртуальная реальность, в которой на много лет застрял Путин. До 70% оборонного бюджета тупо воровалось. Самая Великая армия мира с её супер-оружием осталась только в мультиках. Когда ВерхоГлав живёт в виртуальной реальности лжи, он мыслит иррационально и принимает неадекватные решения.

Система управления государством утрачивает управляемость. В том числе армия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в украинско-российской войне уже через месяц сражений эксперты Пентагона и Минобороны Великобритании вынесли свою оценку войне и смертельный вердикт российской армии. Всё можно прочесть в авторитетной западной прессе.

На могильной плите российской армии очевидно должна быть написана следующая эпитафия:

Армию РФ погубили:

Рабский дух живой силы

Коррупция и ложь руководства РФ

Алчность и конвертируемость власти в мега-состояния. (И наоборот)

Путин для человечества сейчас действительно представляет экзистенциальную угрозу. Он невменяем и непредсказуем. Только его невменяемость не обусловлена классической психопатией. Здесь вопрос гораздо сложнее. Путиным управляют бредовые идеи. Если назоформы классической психиатрии имеют протокол фармакологического лечения... То вылечить человека от бредовых идей невозможно.