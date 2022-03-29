Патовая ситуация: почему в новых переговорах Украины и России рано ожидать прорыва

На переговорах Украины и России в Турции не ожидается прорывов / Reuters

Сегодня в Турции пройдут очередные переговоры украинской и российской делегаций. Судя по составу, никаких прорывов не ожидается. Единственный интерес вызывает смена дислокации встреч.

Турция всё-таки перехватывает на себя посредничество (а возможно, в последующем и гарантии) в переговорах. Это создает для Эрдогана два преимущества: во-первых, он получает информацию о происходящем не просто из первых рук, а вообще изнутри. И, во-вторых, турки могут на равных правах, принимая участие в подготовке встреч, выдвигать инициативы. Если не напрямую, то в ходе личного общения. Что, в общем-то, тоже важно.

Тем не менее, пока всё упирается в то, что нет того результата, который требуется зафиксировать. На фронтах "не-войны" пока без изменений. Наличный наступательный ресурс Кремля исчерпан, для того, чтобы его "подбросить" в систему, его нужно откуда-то взять. Без того, чтобы окончательно оголить все направления внутри страны или без проведения масштабной мобилизации этого не достичь.

Угроза применения ядерного оружия, если не брать соображения чистого терроризма, тоже пока не выглядит серьезной: ядерное оружие — это оружие прорыва, а в чем смысл его применения, если прорывать нечем? С точки зрения терроризма — да, тут вопросов нет, уровень угрозы равен уровню адекватности российского президента, но это вопрос не политики, а медицины.

Предположение, что завершение операции по уничтожению Мариуполя и засевшей там группировки (по разным оценкам, численностью до 4 тысяч человек) ВСУ и "Азова" высвободит силы, которые можно будет использовать для наступления, не слишком логично: во-первых, на таком небольшом пятачке российских войск тоже не слишком много, а во-вторых, это силы, предназначенные именно для зачисток городов, а не для общевойсковых действий.

Патовая ситуация подчеркивается начавшимися контратаками ВСУ: Зеленский объявил о возвращении Ирпеня, под Николаевом (хотя и не слишком удачно) силы ВСУ тоже контратакуют. В общем, пока установилось равновесие сил, а на таком фоне договариваться почти не о чем.

Читайте такжеРоссия уже проиграла войну, но все еще пытается разрушить УкраинуПереговоры могут продвинуться либо при каком-то решительном успехе одной из сторон, либо при достижении состояния полного истощения обоих участников. В текущем формате боевых действий договариваться не о чем.