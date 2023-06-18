Патовая ситуация для русских оккупантов

Какой участок россияне вынуждены будут бросить вообще, ради усиления и удержания другого?

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Оккупанты будут вынуждены оголять фронт / скриншот YouTube

Запорожская область и немного занимательной математики...

Протяжённость всей линии фронта, именно в Запорожской области, составляет около 120 км.

Общая численность российской группировки на левобережной Херсонщине, Запорожской области и немного Донецкой области - 150 тыс.

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Используя "Индекс БТГр" мы получаем функционал 180 БТГр. Функционал полноценной, полностью штатно укомплектованной как личным составом, так и техникой БТГр в обороне - это 4-7 км. С учётом же состава группировки РОВ на Юге это БТГр на 1-2 км.

И вот кажется, что выходит более-менее, но есть нюанс - я отметил протяжённость Запорожской линии фронта, а сама данная группировка в 150 тыс присутствует частично в Донецкой области, + 60 км, и Херсонская левобережка с охватом линии Запорожской области по Днепру, ещё +296 км.

То есть - 476 км.

Всей южной группировке РОВ (российские оккупационные войска, - ред.) следует контролировать и фактически оборонять 476 км, в то время как она, целостно, может охватить с большим трудом запорожские 180 км. И именно по этой причине, из Херсонской области РОВ перебрасывает подразделения для усиления запорожской группы.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Следовательно, возникает вопрос. Если уже сейчас началось тасование неполноценного ресурса, какой участок из всех вышеперечисленных РОВ вынуждены будут бросить вообще, ради усиления и удержания другого?

Патовая ситуация для РОВ. Ведь не затыкая уязвимое место, оно будет прорвано, но...

Но затыкая уязвимые места, РОВ оголяют и ослабляют другие, делая их ещё более уязвимыми. И это прекрасно понимают в самом командовании РОВ, но поступать по другому попросту не могут.

Вот крысы и вынуждены жрать кактус, колоться, пищать, но жрать, а всё потому, что, нравится, не нравится... а жри кактус!

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