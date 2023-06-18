Патовая ситуация для русских оккупантов

Запорожская область и немного занимательной математики...
Протяжённость всей линии фронта, именно в Запорожской области, составляет около 120 км.
Общая численность российской группировки на левобережной Херсонщине, Запорожской области и немного Донецкой области - 150 тыс.
Используя "Индекс БТГр" мы получаем функционал 180 БТГр. Функционал полноценной, полностью штатно укомплектованной как личным составом, так и техникой БТГр в обороне - это 4-7 км. С учётом же состава группировки РОВ на Юге это БТГр на 1-2 км.
И вот кажется, что выходит более-менее, но есть нюанс - я отметил протяжённость Запорожской линии фронта, а сама данная группировка в 150 тыс присутствует частично в Донецкой области, + 60 км, и Херсонская левобережка с охватом линии Запорожской области по Днепру, ещё +296 км.
То есть - 476 км.
Всей южной группировке РОВ (российские оккупационные войска, - ред.) следует контролировать и фактически оборонять 476 км, в то время как она, целостно, может охватить с большим трудом запорожские 180 км. И именно по этой причине, из Херсонской области РОВ перебрасывает подразделения для усиления запорожской группы.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Следовательно, возникает вопрос. Если уже сейчас началось тасование неполноценного ресурса, какой участок из всех вышеперечисленных РОВ вынуждены будут бросить вообще, ради усиления и удержания другого?
Патовая ситуация для РОВ. Ведь не затыкая уязвимое место, оно будет прорвано, но...
Но затыкая уязвимые места, РОВ оголяют и ослабляют другие, делая их ещё более уязвимыми. И это прекрасно понимают в самом командовании РОВ, но поступать по другому попросту не могут.
Вот крысы и вынуждены жрать кактус, колоться, пищать, но жрать, а всё потому, что, нравится, не нравится... а жри кактус!