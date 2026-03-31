Глава МИД Венгрии Сийярто подтвердил, что передавал данные РФ

Эффективность международного санкционного давления на агрессора все чаще сталкивается с внутренним сопротивлением и политическими манипуляциями внутри самого европейского сообщества. Этот текст посвящен критическому анализу того, как отдельные страны-члены ЕС используют право вето для лоббирования интересов российских олигархов и блокирования ограничений против идеологов войны. Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики, подробно разбирает механизмы политического шантажа и указывает на системные уязвимости в архитектуре принятия решений Брюсселем. Подробнее о том, почему нынешняя процедура солидарности требует немедленного пересмотра — в материале.

Информация о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передавал России данные о внутренних процессах в ЕС и одновременно работал над ослаблением санкций, объясняет ряд решений, которые ранее выглядели нелогичными.

К примеру, патриарх Кирилл до сих пор не находится под санкциями - это стало возможным именно из-за блокирования со стороны Венгрии. Аналогично, по ее предложениям были сняты ограничения с таких лиц, как Григорий Березкин и Фархад Ахмедов. Отдельно стоит отметить, что в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена "работа" в этом направлении продолжается.

В то же время влияние Петера Сийярто не стоит преувеличивать как персональный фактор. Речь скорее идет об использовании самой процедуры принятия решений в ЕС, которая предусматривает единогласие. Это создает ситуацию, когда одна страна может блокировать решение до тех пор, пока не получит желаемые для себя уступки.

В случае Венгрии обращает на себя внимание другое: ее требования часто не связаны непосредственно с вопросами энергетики или защиты собственного суверенитета, как они это декларируют. Зато они странным образом совпадают с интересами отдельных российских олигархов, что вызывает обоснованные вопросы относительно истинных мотивов такой позиции.

Считаю, что Европейскому Союзу стоит сделать выводы из этой ситуации и пересмотреть подходы к принятию решений в вопросах санкционной политики.

Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, специально для Главреда

О персоне: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических соглашениях и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал сооснователем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность главы юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала как инструктор по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем как заместитель начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является сооснователем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины как советник главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA – межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

